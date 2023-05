Aimara tiene 5 años y necesita una silla postural con sistema Tilt para trasladarse

lunes 22 de mayo de 2023 | 19:09hs.

Aimara Linares tiene 5 años y nació con síndrome de deleción 2q. Se trata de un trastorno genético que le causó parálisis lo cual le imposibilita caminar, hablar y se alimenta solamente con leche.

De pequeña fue abandonada por su madre y permaneció bajo el cuidado de su padre, quien falleció hace unos meses. Por ese motivo, actualmente vive con su abuela Graciela Martínez (60) en Barrio 1° de Mayo de Iguazú y necesita una silla especial para poder trasladarse.

En diálogo con El Territorio, Martínez explicó la situación y comentó que viven en una vivienda precaria con techo de plástico. "Debido a mi edad y para mejorar la calidad de vida de Aimara necesitamos esa silla que nos solicitaron desde el Hospital Garrahan".

Asimismo, detalló que la silla requerida es postural con sistema tipo tilt y accionamiento a pedal. El chasis debe ser de aluminio 7000 con sistema de plegado plano y tecnología Taper Lok. El respaldo debe ser rebatible reclinable en siete posiciones, la altura del asiento regulable entre 34 y 50 centímetros.

En lo que refiere a ruedas, deben ser de entre 30 y 40 centímetros de diámetro, con cubiertas antipinchaduras. Además, debe contener apoyabrazos, apoyapies y antivuelcos Flip-up.

Por su discapacidad, Aimara no puede hablar ni caminar y solamente puede moverse a través de su abuela. Aunque tiene cobertura médica, no es suficiente ya que para obtener la leche y los 60 pañales que casi nunca alcanzan, Martínez debe trasladarse hasta las oficinas correspondientes.

Ese trajín se le hace muy difícil a la abuela, ya que no tienen con quien dejar a su nieta. Asimismo, más allá de la necesidad de recibir más pañales, la pequeña también requiere un cuello ortopédico, un par de inmovilizadores de rodillas con cierre velcro, valvas cortas de polipropileno y una reposera de baño tipo Manatee.

"Nosotros necesitamos todo tipo de ayuda, sobrevivimos únicamente con la pensión de discapacidad de Aimara y eso no alcanza. Además requiere acompañamiento terapéutico 8 horas al día", contó la abuela.

La pequeña recibe varios medicamentos, entre ellos uno para evitar convulsiones y otro que le permite conciliar el sueño. Por otra parte, debe seguir con terapias neurológicas y kinesiológicas para que su cuerpo siga evolucionando.

"Yo hago el esfuerzo y no me rindo porque veo en ella las ganas que tiene de hablar y caminar. Nos comunicamos con gestos, ella sonríe y entiende todo. Por eso, necesito colaboración, no solo para la silla sino también para los insumos que ella requiere, para una mejor alimentación y para arreglar nuestra casa".

Con un piso rústico, unos pocos muebles y un techo cubierto únicamente con plástico, Aimara y su abuela afrontan el día a día. Desde la Fundación "Por la sonrisa de un Niño" ya consiguieron la donación de un bipedestador, pero falta la silla o un carrito de traslado.

Para quienes deseen colaborar pueden contactarse con la referente de la fundación, Pamela Mercado al celular 3757- 528872 o con la abuela de Aimara al 3757-465648.