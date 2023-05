Mascherano palpitó el debut de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial

sábado 20 de mayo de 2023 | 9:00hs.

El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina y la ilusión por hacer un buen papel en el país se nota en el rostro de cada uno de los pibes de la Selección Argentina. También en el de Javier Mascherano, quien dialogó con la prensa antes del debut frente a Uzbekistán en Santiago del Estero y tocó varios temas importantes.

"Estamos con muchas ganas, se acerca el inicio y hay un poco de ansiedad, pero tratamos de ultimar los detalles con la ilusión de comenzar un Mundial en el que tendremos el apoyo de nuestra gente", abrió el Jefecito en la previa del último entrenamiento albiceleste en el complejo de Central Córdoba.

El DT nacional, además, valoró la posibilidad de poder decir presente en la cita mundialista como anfitrión, pese a no haber podido clasificar por la vía del Sudamericano: "Creo que no estamos en condiciones de tener alguna objeción. Nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba totalmente perdida, y trataremos de afrontarla con mucha ilusión, ganas y con el deseo de poder hacer las cosas bien".

Respecto al duro traspié que sufrió la selección en Colombia -y que no le permitió sacar boleto para el Mundial en primera instancia-, Mascherano pasó rápido de página y se centró en lo que viene: "El análisis de todo lo que sucedió ya lo hemos hecho como cuerpo técnico, también hablamos con algunos de los chicos que estuvieron en el Sudamericano. Este es un grupo que tiene muchos chicos nuevos que no les tocó vivir esa experiencia. De ahora en adelante estamos preparando el Mundial, tuvimos la suerte de tener dos amistosos, de ver a los chicos y que vayan agarrando ritmo los que venían con menos minutos".

Y palpitó el estreno mundialista: "Mañana empieza la verdad. Para nosotros es un día importantísimo porque era algo que no estaba en nuestras cabezas allá por febrero y hoy es una realidad". Consultado sobre el equipo, mantuvo el hermetismo: "Lo tengo, pero ellos no lo saben todavía. Prácticamente está todo definido".

Con el paso de los minutos, la sonrisa del ex-Barcelona se hizo cada vez más grande al hablar de la Copa del Mundo: "Tengo la alegría de poder estar acá. Jamás hubiese pensado ser el entrenador de una selección juvenil y que el Mundial se haga en Argentina. Estoy contento, con mucha ilusión y con tranquilidad, que es lo que quiero transmitirles a los chicos. Es un juego, tienen que salir a la cancha a jugar, a tratar de despojarse de cualquier presión y simplemente pensar en jugar, competir bien y que las cosas se van a terminar dando como queremos".

Y siguió con su reflexión: "Siempre le tratamos de transmitir que la selección juvenil no tiene nada que ver con la selección mayor. De hecho hubo mucho tiempo en el que la mayor no conseguía logros y la juvenil sí. Nunca se comparaban, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Trato de transmitirles que es su Mundial, que lo aprovechen, jueguen con mucha ilusión, que lo disfruten porque uno no sabe el día de mañana si va a tener la oportunidad de jugar otro Mundial. Ojalá que a nivel mayor sí, pero la realidad indica que el Mundial es este y que disfruten el presente".

Ya sobre el cierre, Mascherano ahondó sobre todas las emociones que está sintiendo sus dirigidos en la antesala de este certamen: "La ansiedad hay que convertirla en ilusión, en energía, en algo positivo para nosotros. Poder jugar ante nuestra gente, venir al Interior donde la gente no está tan acostumbrada a ver a los jugadores de la Selección, es un plus para nosotros y eso lo tenemos que transformar en algo positivo".

Más allá de las bajas sensibles de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, entre otras joyas argentinas, Masche está conforme con el plantel que tiene: "Están los que queríamos que estén, ya no vale la pena hablar de algunos casos puntuales que no pudieron venir. Por respeto a estos chicos, que consiguieron estar en la lista de 21 jugadores. Son los mejores para afrontar este torneo y estamos con mucha ilusión".