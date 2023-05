Nahuel Pennisi y un show íntimo para sentir la música

miércoles 17 de mayo de 2023 | 3:46hs.

“Me atrevo a creer que la música salva vidas”, resumió Nahuel Pennisi, uno de los actuales referentes de la música popular, describiendo lo que el arte representa en su vida así como también lo que intenta transmitir con su trabajo.

En la previa de su visita a la Tierra Colorada, y en el marco de la gira que lo lleva por estos días por el Litoral argentino, el artista dialogó con Radioactiva para brindar algunos detalles del show íntimo y novedoso que presentará mañana, a las 21.30.

Nuevamente en Posadas, estará en el Auditórium del Instituto Montoya con Mi guitarra y vos, una apuesta acústica e íntima en la que el artista hará un recorrido por nuestro cancionero popular y por sus canciones más reconocidas.

El nombre del show se debe a que en el concierto, Pennisi estará sobre el escenario solamente acompañado del público y su guitarra. “Se traduce también como una presentación de guitarra y voz. Pero la idea es que se genere una conexión, por eso decidí llamarlo ‘Mi guitarra y vos’, para que el público se sienta parte”, detalló sobre el espectáculo que propone un encuentro cercano y ameno para vivir una noche emocionante.

“Quería llegar antes de que se cumpliera un año porque extrañaba volver a la región del Litoral. Siempre es hermoso cantarles y acompañarles con la música”, dijo el artista adelantando que dará lo mejor de sí para vivir una noche de sensible y de disfrute.

La travesía comienza aquí y luego pasará por Chaco (el viernes) y Corrientes (el sábado).

“Estoy muy feliz de volver a Posadas, a ese maravilloso teatro y con tanta gente linda, que siempre me recibe bien”, destacó el artista que próximamente también visitará otras provincias del país, y ya se prepara para recorrer México y algunas ciudades de Europa (Madrid y Barcelona están en sus planes).

Y mientras se prepara para emprender viaje, Nahuel comentó que disfruta el día a día, junto a su familia y seres queridos. Y por eso, decidió también llegar a Misiones un día antes del show, para poder sentir un poco más la provincia, su gente, sus paisajes y aromas.

“Espero inspirarme y, por qué no, escribir una canción. Me entusiasma llegar un día antes, así tengo más tiempo para recorrer y conocer. Me pone muy contento tener un poco de tiempo extra para recorrer de verdad los lugares que visito”, resaltó el artista.

Respecto de su show, adelantó que será un concierto bastante dinámico. Tendrá primero “un encuentro conmigo y con la guitarra que, la verdad, ese formato me gusta mucho disfrutarlo con la gente por más que en algunos festivales elijo estar con la banda porque son otros momentos o de otro carácter, pero en este caso está bueno para hacerlo más acústico”.

Además, la presentación tendrá también algunas sorpresas.

Las entradas todavía se pueden conseguir en la boletería del Auditórium Montoya (Ayacucho 1962) o a través de Ticketway.

Un disco en camino

En simultáneo a la gira que lo encuentra recorriendo diferentes lugares del país, Nahuel también trabaja en un nuevo álbum. Se trata de un material que contará con nuevas composiciones de su autoría y una vuelta de tuerca en cuanto a estilo.

“Hace rato que no saco un disco así que estoy muy emocionado y motivado con este nuevo proyecto. Este año me tiene contento, con nuevas y bastantes canciones hechas por mí, así que estoy entusiasmado”, dijo destacando que está produciendo los últimos temas y ajustando detalles. Aunque espera poder lanzar el LP luego de los viajes, entre octubre y noviembre de este año.

“Todavía estamos grabando algunas canciones, produciendo otras. Creo que a partir de esta última canción que sale en estos días seguramente le voy a dar pie al disco completo”, adelantó detallando que el álbum tendrá una canción estrella.

Además, comentó que tiene algunas canciones en espera -que van a salir muy pronto- y que las estará presentando en el concierto. “Estamos justo en la etapa de producir. A veces está bueno presentar 30 canciones y que el filtro sea grande para que después uno pueda ir eligiendo de a poquito lo que más queda con el disco”, dijo. Y agregó: “Algunos temas seguro van al disco y otros van a ir buscando su lugar o se irán publicando de a poco, pero sin ser parte del álbum. Es muy interesante y divertido el proceso de armado de un disco”.

Sobre el artista

Pennisi arrancó el 2023 siendo protagonista de los principales festivales del país. Cosquín, Salamanca, Jesús María son algunos de los eventos que se rindieron a los pies de uno de los mejores músicos de la actualidad.

Nahuel participó por primera vez del Festival de Folklore de Cosquín en 2009, allí despegó su carrera. En 2012 grabó su primer disco debut independiente ‘Nahuel Pennisi, el Sueño de la Canción’.

Al día de la fecha, cuenta con tres álbumes, ganó cuatro premios Carlos Gardel por su trabajo y fue nominado a tres premios Grammy Latinos. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Universo Paralelo, junto a La K’onga, Lo que veo en ti, Mi niña linda, La noche, una cumbia realizada junto a La Delio Valdez, y Mundo.



Para agendar

‘Mi guitarra y vos’

Nahuel Pennisi estará mañana en Posadas para brindar un show íntimo en el que repasará el cancionero popular y presentará, además de sus éxitos, algunos temas nuevos. La cita es a las 21.30 en el Auditórium Montoya.