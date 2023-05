Palistas manifestaron malestar por los residuos cloacales en El Brete

martes 16 de mayo de 2023 | 3:30hs.

El sábado la Municipalidad de Posadas suspendió las actividades náuticas en el balneario de El Brete debido a la aparición de material fecal por un desperfecto en las cañerías del sistema de red cloacal.



“La Municipalidad hace saber a la comunidad que durante los próximos días, las actividades en el balneario El Brete y áreas de afluencia se verán suspendidas debido a un desperfecto en las tuberías que rodean la zona”, dijeron desde la comuna en un comunicado.



Ante este contexto, clubes y palistas, en diálogo con El Territorio manifestaron su descontento y sostuvieron que no es la primera vez que hay heces en el balneario.



“Para nosotros es un desastre ambiental pero aparte compromete a la salud pública ya que la gente usa el agua de la bahía. Esa semejante descarga cloacal hace que sea imposible realizar la actividad hoy”, señaló Joel Ruberto, integrante de la comisión directiva del Club Náutico León Seró.



Desde la comisión directiva, ayer decidieron suspender todas las actividades de las escuelas de canotaje y de alquileres de embarcaciones hasta mañana. Está previsto que en las próximas horas reciban los resultados del análisis bacteriológico para conocer la calidad del agua. El procedimiento fue solicitado por los clubes locales a una empresa privada.



“Es una tristeza no poder desarrollar nuestra actividad y nuestro estilo de vida consiste en estar en el río. Esperamos, en conjunto con los demás clubes, reunirnos con autoridades municipales y referentes de Samsa y el Eprac, exigiendo respuestas y una solución definitiva”, sostuvo Ruberto.



Por otra parte, el presidente de la Asociación Misionera de Canotaje, Damián Cardozo, contó que el siguiente fin de semana desde el club Río Paraná tenían prevista una regata por su aniversario y por las condiciones del balneario, tuvieron que suspender.



“Nos enteramos el sábado cuando fuimos a entrenar, si bien, ya había antecedentes de la presencia de residuos cloacales en El Brete no era con tanta alevosía como ahora. Esta vez entre todos los clubes nos juntamos porque habíamos naturalizado una situación que no debe ser normal”, expresó Cardozo.



Asimismo, remarcó que más allá de la pérdida económica, también está la pérdida de rendimiento deportivo. Según detalló, tenían un entrenamiento planificado desde principio de año, ya que en agosto participarán de un Mundial de canotaje en Dinamarca.



“Cientos de chicos vienen a realizar actividades a El Brete y ahora se quedaron sin eso. Es una situación difícil porque no podemos arriesgar a que se metan al río con desechos y heces. Aparte de una contaminación ambiental es un riesgo para la salud”, añadió.



En la misma línea, el presidente de la asociación mencionó que buscarán seguir sus actividades en el arroyo Mártires y en zonas cercanas. El objetivo es seguir entrenando, pero ante estas circunstancias, el traslado generaría un gasto extra para todos los palistas.



“Nosotros no exigimos nada más que una solución. Siempre ocurre lo mismo y no tenemos un aviso previo desde Samsa. Es una falta de respeto para los deportistas de todos los clubes y para la comunidad que disfruta el espacio del balneario”.



Precisamente, el descontento por parte de los palistas se debe a la reincidencia de la situación. Según puntualizaron, hay días en donde se visualizan más desechos que otros, así como los olores nauseabundos. De la misma forma, esperan los resultados bacteriológicos y una reunión con las entidades involucradas.



Comunicado de la empresa

Samsa, la empresa concesionaria del servicio de agua y cloacas, identificó el problema y se encuentra trabajando en el lugar.



“Lo que se detectó es la rotura de la cañería de impulsión; se está a pleno para normalizar el tema lo antes posible. Se trata de la estación N° 5 ubicada cerca de la zona de la Playa El Brete”, señalaron desde la prestataria.



“No hay un plazo exacto para la reparación de una cañería debido a que están trabajando en dos soluciones posibles y se encuentran realizando los trabajos previos”, comentaron desde Samsa.



En tanto, desde la Municipalidad esperan que la empresa termine las refacciones para desinfectar el agua. Por la seguridad de la población, solicitan no ingresar a las aguas del balneario hasta tanto el problema fuera solucionado.



Con el fin de evitar complicaciones y posibles accidentes se ha tomado la decisión de suspender las actividades temporalmente. “Una vez que se tengan actualizaciones sobre el progreso de los trabajos, se informará a la comunidad sobre la reanudación de las actividades”, ratificaron desde la comuna posadeña.



El director del Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) de Posadas, subrayó que los residuos son orgánicos y por ende, no representan una amenaza para la fauna acuática.



Por el momento esperan la culminación de los arreglos de Samsa para proceder a una desinfección del río. “Los residuos son secreciones humanas y por ende, en su mayoría son orgánicos. No tenemos que pasar por alto que el río tiene capacidad de depuración”.

Aún no hay fecha de finalización de los arreglos. Foto: Marcelo Rodríguez

A medida que cese el vuelco de materia fecal, desde Girsu además van a reparar toda la parte contaminada del balneario. “Habrá que cambiar un poco de agua y arena de la zona. También tendremos que limpiar la parte en donde están las piedras”, agregó Cardozo.



De la misma forma, van a retiran los desechos por lo que especificó que lo que está flotando en el balneario no son heces sino grasa que se acumulan en las cloacas. Se ha utilizado gran cantidad de cloro para el proceso de desinfección.



“Tanto en la estación elevadora como en la zona donde están reparando, se está clorando. Consiste en agregar cloro al agua como manera de matar los microorganismos, que en su mayoría se eliminan con ese componente”.



Se aguarda la reparación de los caños, para evaluar el nivel de contaminación acuática. Luego del retiro de desechos y reparaciones del balneario, habrá una fecha de habilitación.