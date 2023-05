"Llevamos 33 meses de generación de empleo formal", destacó Alberto Fernández

jueves 11 de mayo de 2023 | 14:41hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que para su gobierno "es una prioridad central que cada familia tenga un techo y una vivienda digna", al encabezar la entrega de 57 viviendas en el barrio Philips de la localidad bonaerense de Escobar.

Durante su discurso, Fernández recordó que para acceder a una casa durante el gobierno de Mauricio Macri "había que recurrir a un crédito UVA, que era algo que generaba grandes dolores de cabeza", y aseguró que su administración "invierte en el desarrollo de las familias".

Fernández pidió "pensar en la utopía de la igualdad" que debe ser compartida "por todos los argentinos para que se vuelva una realidad" y señaló que su "primera responsabilidad es que Argentina pueda crecer, avanzar, que los argentinos encuentren trabajo".

"Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre, hay muchos problemas en Argentina y no puedo estar abocado a una campaña, tengo que estar abocado a resolver los problemas que tengo en Argentina, que son los problemas de ustedes", dijo el Jefe de Estado.

"Yo no me bajé"

Durante el acto, Fernández se refirió a su decisión de no competir por la reelección en las elecciones presidenciales de este año. "Yo no me bajé de ningún lado. Sólo tengo una responsabilidad política, mi primer responsabilidad es que Argentina pueda crecer, pueda avanzar, que los argentinos encuentren trabajo, y cuando veo que llevamos 33 meses de generación de empleo formal, siento una tranquilidad enorme", apuntó.

Acto seguido aclaró que la situación no lo conforma ya que "hay salarios que mejorar y reforzar". Dijo sobre eso: "Se que la inflación es un problema y hay que combatirla. Y para eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo a eso", aclaró.

Emocionado, Fernández aclaró que el esfuerzo realizado "no es vano" ya que "no hay mayor alegría que trabajar por el pueblo argentino".