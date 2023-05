Elogios por varios anuncios y críticas de la oposición en torno al discurso

martes 02 de mayo de 2023 | 8:45hs.

El discurso del gobernador Oscar Herrera Ahuad ante la Cámara de Representantes fue el último de la gestión y resumió algunas de las actividades que se realizaron durante los tres años anteriores. Además, se hicieron anuncios y se proyectaron obras en distintas comunas. Tras alrededor de dos horas de lectura, los ministros y diputados –tanto del oficialismo como de la oposición– expresaron a El Territorio sus opiniones al respecto.

Sobre la alocución en general, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán manifestó que tuvo “mucha emotividad y también se hicieron anuncios importantes como la prórroga de los Ahora Misiones, que son marca registrada en la provincia; la prórroga de la ventana jubilatoria; la puesta en marcha de Viajá por Misiones”, además de créditos para distintos sectores. Resaltó además que el anuncio más importante fue el del dólar agro para la yerba. Justamente, el rubro productivo fue uno de los que mayor espacio tuvo en el discurso. En ese marco, el ministro de dicha cartera, Facundo López Sartori, destacó la importancia del sector en Misiones e indicó que la entrada en vigencia del dólar diferencial para la yerba fue una gran gestión del gobernador.

“Habían entrado las otras tres producciones (té, tabaco y foresto-industria), ahora entró la yerba de forma retroactiva, y era uno de los anuncios más aguardados, sabíamos que lo íbamos a lograr”, detalló. “Tenemos tres empresas grandes que exportan, son más de 3 millones de kilos, así que en eso sentimos nuevamente que el gobernador acompaña la gestión y entiende a cada uno, tanto productores como industriales”, ponderó.

Sobre este tema también se refirió el diputado Julio Petterson, quien mencionó que esta política de Estado presente para el sector productivo es importante para el futuro de la yerba. “Sin duda es un gran anuncio, más que nada para las empresas que exportan yerba hacia afuera. Abrir un mercado afuera o una nueva puerta de consumo cuesta mucho y lo que necesitamos es que la Argentina nos empiece a mirar con ojos diferentes para que podamos ser competitivos”, determinó. Asimismo, adujo que se trata de “una política de Estado presente para el sector productivo, empresarial, para la industria y sin duda para el futuro de la yerba. El hecho de que va a ser retroactivo hace que todos podamos salir adelante y seguir competiendo, con calidad y precio”.

Salud y turismo

En lo que refiere a salud, el ministro Oscar Alarcón destacó la construcción del nuevo hospital de neurociencia, y resaltó el reconocimiento del gobernador a todo el área sanitaria de Misiones.

Sobre el hospital de neurociencia, aseveró que “es uno de los pocos hospitales que nos está faltando en la provincia. Hoy, el estudio del cerebro, de las enfermedades neurológicas, son muy importantes teniendo en cuenta la cantidad de demencia senil, Parkinson y otras enfermedades que tenemos en el mundo y Misiones no está exenta”.

“Estudiar el cerebro va a hacer que podamos dar mejores respuestas, mejores prestaciones con especialistas y el hospital de neurociencia se va a encargar de eso, con residencias y especialidades. Así que estamos muy felices, vemos un año intenso por delante”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Turismo José María Arrúa destacó que el turismo siga siendo parte importante de la agenda de gobierno y parte de la política de la provincia. “Vemos que año tras año hay anuncios para el sector, para su desarrollo, beneficios para el misionero y generación de empleo que son las expectativas que tenemos para la actividad turística”, dijo.

Críticas al discurso

Por su parte, desde el sector de la oposición también expresaron sus argumentos respecto a lo dicho por el gobernador. En el caso de Ariel “Pepe” Pianesi, dijo que el discurso “pareció más de campaña que una inauguración del periodo legislativo. Escuchamos poca autocrítica con los temas que al menos para nosotros son centrales y lo venimos planteando hace mucho tiempo. No vemos que las obras anunciadas hayan revertido la problemática enorme que hay con respecto al acceso a los servicios públicos o en crecimiento educativo.

Las escuelas están cada vez peor y nuestra sensación es que los temas y problemas de Misiones se acentúan cada vez más porque justamente no se reconocen. Esperábamos algo más en materia de reformas integrales, como coparticipación provincial, régimen electoral”.

La diputada Mikaela González Coria afirmó que hay muchas deudas pendientes estructurales. “Agua potable, energía, recorriendo la provincia se ve mucha demanda. Hubo barrios enteros que ocho meses estuvieron sin agua acá en Posadas. Hay deudas pendientes y son necesidades básicas que como sociedad todavía no podemos satisfacer”, señaló.

De igual forma, el legislador Germán Kiczka consideró que el discurso fue “desconectado de la realidad, con subsidios preocupantes y números falsos”. “Se habló de reducción del desempleo, de aumento de la producción, todos números que insistí en conseguirlos y nunca tuve, entonces no entiendo, si son tan buenos los números, por qué no se están publicando; me hace pensar que no es la realidad y si no es así, están dando números falsos, que es lo más preocupante”.

“También se habló de parques industriales en pleno funcionamiento, cosa que es totalmente irreal ya que lo he recorrido. En algunos casos tienen grandes puertas de ingreso pero adentro no hay nada instalado todavía, o sea que también es falso y lo digo con conocimiento de causa. Sí se habló de algo de por ahí de infraestructura vial que reconozco que se ha hecho como la ruta 2, por ejemplo”, insistió y remarcó: “Esperaba que se haga un poquito más de mea culpa en fallas”.

En tanto que el diputado Santiago Mansilla opinó que el discurso “se centró en hacer un repaso de su gestión y aunque se mencionaron algunas áreas de mejora como en el sector educativo y la infraestructura pública, faltaron abordar temas como el conflicto docente”.

“Como siempre lo venimos planteando, hay cuestiones en las que creemos que se debe seguir trabajando, sobre todo en el sector educativo y la infraestructura de servicios públicos como agua y energía, todavía hay una deuda muy grande pendiente con todos los misioneros”, apuntó.