Acordó 10 años de cárcel por abusos en perjuicio de su hija

martes 02 de mayo de 2023 | 4:00hs.

El docente Néstor Fabián Velázquez (49) fue condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado, varios hechos en concurso real, en perjuicio de su propia hija cuando residían en Jardín América.



La sentencia fue dictada ayer por el Tribunal Dos de Posadas. “Para mí es poca la pena, pero al menos va a pagar lo que me hizo”, comentó la víctima en diálogo con El Territorio.



A fines de marzo el imputado acordó firmar un juicio abreviado para evitar la exposición pública, aunque a último momento decidió dar un paso atrás, designó un nuevo defensor particular y se programó el debate oral.



La víctima declaró el último martes y ratificó la acusación sobre su progenitor.



Su denuncia data de enero de 2019, cuando se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América, aunque la detención sólo se hizo efectiva una vez que cobró relevancia pública por este diario, en julio de 2020.



“Para mí es Fabián, hace años que no le digo papá. No puedo, no me sale más”, entonces.



Precisó que su padre comenzó a someterla desde los 12 años y el calvario se extendió hasta los 18, cuando se mudó a Posadas para estudiar.



Aseguró que además del continuo abuso sexual, le controlaba hasta qué tipo de ropa interior usaba, ya que decía que ciertos modelos deforman el cuerpo de la mujer.



“Me violaba en nuestra casa. Yo le veía la cara y ya sabía qué quería”, graficó.



El peor delito

Ya instalada en Posadas, contó que su progenitor le controlaba hasta la foto de perfil del WhatsApp.



Recordó que “un día puse una foto con mi pareja y automáticamente empezó a sonar mi teléfono, atendí y era Fabián. Me dijo: “Pendeja de mierda, cambiá esa foto ya”, y me hizo volver a Jardín, porque si no le hacía caso me iba ir a buscar y cagar a palos, me dijo. Me tuve que ir y cuando llegué a mi casa estaba preparando un asado, como si nada”.



Por tantos años de abuso y temor, llegó a naturalizar dicho comportamiento. “Creía que me cuidaba”, reconoció.



Hasta que en septiembre de 2016 asistió al cumpleaños de su ahijado y al sentarse a la mesa para cenar, su teléfono comenzó a sonar con mensajes de su padre exigiéndole que regrese a la casa.



“Tuve una crisis de nervios y llanto. Gracias a Dios mis compadres me apoyaron y decidí irme de mi casa. Pero no lo denuncié porque pensaba qué iba a decir la gente”, indicó.



Luego su padre la seguía, como parte de un plan macabro para sostener la impunidad. “Llegué a tener tanto miedo que no sentía el cuerpo. No podía caminar”, graficó.



Al tiempo se enteró que su prima padeció lo mismo: “Me sentí culpable por no haber hablado antes para prevenir a otras víctimas”.



Vale recordar que Ángel Norberto Velázquez (45), hermano de Néstor Fabián, también está imputado por abuso sexual en perjuicio de su hijastra, causa pronta a elevar a juicio.