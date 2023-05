Cómo organizar la economía para empezar la obra de tus sueños

martes 02 de mayo de 2023 | 0:00hs.

Entrar en obra, o al menos empezar a soñarla implica, primero, responder la gran pregunta: ¿cuánto costará? Hablar de dinero suele ser un tabú, y en el mundo de la construcción no parecen haber datos precisos ni fórmulas para saber los costos exactos de antemano.



Antes de poner manos a la obra, debemos tener una mínima noción de cuánto cuesta la reforma que necesitamos encarar, qué alcance tendrá y cómo podemos optimizar la inversión planificada para nuestra obra. Para eso, lo mejor es contratar un profesional que nos brinde asesoramiento. Éste nos guiará y ordenará en las tareas que queremos realizar, además de ponerlas en valor.



Algo muy importante a tener en cuenta es cuántos baños queremos en la casa. Aunque el baño es un ambiente pequeño, está lleno de elementos caros: revestimientos, griferías, accesorios, muebles, etc. Por eso debemos saber cuántos queremos en nuestra casa, ya que a más baños, mayor presupuesto. Para construirlos, debemos ser ingeniosos, dada la gran cantidad de ítems que componen este espacio. Lo ideal es hacer un mix entre calidad, precio y diseño.



En qué podemos ahorrar

Una buena opción es medirnos en los artefactos de baño, como el inodoro y bidet. Hay líneas clásicas, muy buenas y económicas.



En cuanto a las paredes, podemos combinar revestimientos de manera inteligente. Un ejemplo es darnos el gusto en una sola pared y luego completar las restantes con algo más económico. Pintura y revestimiento plástico son muy buenas opciones, no las descartes.



En la cocina podemos revestir solamente la parte entre el bajo y la alacena y al resto lo pintamos con pintura anti hongo o súper lavable.



Por último, hay que ser creativos y usar la imaginación. Reutilizar muebles, lijarlos, pintarlos y darles un nuevo uso.



Por ejemplo, una antigua máquina de coser puede ser un escritorio, o una mesa de jardín. Ni hablar de armar muebles hechos por nosotras mismas, eso sí es lo máximo.



Hay que calcular un porcentaje de gastos adicionales no contemplados, sobre todo porque la reforma de un lugar a veces nos motiva y terminamos sumamos alguna cosita más, y otra, y otra… y al final terminamos haciendo todo a nuevo.



Conviene sincerarnos y saber realmente qué alcance tendrá la obra, cuándo frenar o hasta dónde queremos llegar. Tal vez el mejor consejo sea esperar, juntar todo el dinero y hacer la obra toda junta y de una sola vez, antes que empezar por el baño e ir agregando trabajos sobre la marcha.



Cuanto más organizada sea la obra, mejor saldrá.



Generalmente, los ítems que se llevan el mayor presupuesto en una reforma o construcción de una casa, son los que están asociados al confort. Implicarán una inversión importante, pero que luego agradeceremos por su escaso mantenimiento y ahorro.



Por ejemplo, las aberturas de una casa pueden suponer un gasto grande; pero si tienen buena aislación térmica, notaremos el ahorro energético diario. Como todo, son decisiones que debemos tomar a conciencia, evaluando pros y contras.



Otro ítem que ocupará gran parte de nuestro presupuesto son las mesadas, sobre todo si se busca los materiales que están de moda. Hoy en día podés encontrar mesadas que no se rayan, ni manchan y son, como nos gusta decir, “para toda la vida”. Para quienes aún no puedan acceder a ese tipo de productos, encontramos muchas opciones más económicas, como las de granito.



En lo que no podemos escatimar, sin dudas, es el piso de toda la casa.