Estados Unidos se prepara para evacuar a su personal diplomático de Sudán en medio de la crisis

viernes 21 de abril de 2023 | 9:15hs.

El Departamento de Defensa está posicionando tropas cerca de Sudán, azotado por la violencia, en caso de que el personal diplomático y de otro tipo de Estados Unidos necesite una evacuación de emergencia, dijeron el jueves funcionarios de la administración de Biden.

El presidente Biden tomó la decisión a principios de esta semana de trasladar tropas y equipos a una base “cercana” en Djibouti, cuando un convoy diplomático estadounidense fue atacado en Jartum y dos altos el fuego incipientes colapsaron rápidamente, dijo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas para el Consejo de Seguridad Nacional.

Las tropas han sido trasladadas “en caso de que sean necesarias”, dijo Kirby a los periodistas en la Casa Blanca. “No se ha tomado ninguna decisión... sobre pedirle a alguien que evacúe... Si se toma la decisión, tendremos más que decir en ese momento sobre el tamaño y la escala”.

“El enfoque ahora es instar” a ambas partes a que detengan la violencia, dijo, y agregó que “tenemos una buena rendición de cuentas de todo el personal de nuestro gobierno allí” que se refugia en sus hogares o lugares de trabajo. El Departamento de Estado ahora se está enfocando en tratar de reunir al personal en una ubicación central en Jartum, la capital.

La decisión de preposicionar tropas fue “una consecuencia de las cosas que hemos aprendido durante el último año, año y medio”, dijo Kirby, refiriéndose a la evacuación de Kabul en agosto de 2021 y a la salida más ordenada de los funcionarios estadounidenses de Ucrania antes del inicio de la invasión rusa el año pasado. Ambos implicaron una amplia planificación y posicionamiento previo, aunque la operación de Afganistán se convirtió en un caos cuando cientos de miles de afganos que buscaban escapar de los talibanes asaltaron el aeropuerto internacional de Kabul.

El Departamento de Estado ha advertido durante mucho tiempo a los estadounidenses que no viajen a Sudán, y los funcionarios estadounidenses han dejado en claro en las últimas semanas que cualquier evacuación no incluiría a ciudadanos estadounidenses allí a título no oficial.

La violencia en Jartum estalló hace casi una semana cuando un acuerdo para compartir el poder, establecido durante un intento de transición a la democracia tras un golpe militar en 2021, se rompió entre las fuerzas de dos generales rivales: el comandante del ejército de Sudán, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, jefe de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Cientos de civiles han resultado muertos y miles heridos, mientras tropas fuertemente armadas han arrasado la capital. Los civiles han quedado atrapados en el fuego cruzado o han sido atacados directamente por fuerzas de ambos bandos, que han saqueado y ocupado numerosas residencias y oficinas privadas.

Según Abdou Dieng, jefe de operaciones de las Naciones Unidas en Sudán, donde alrededor de un tercio de la población de 46 millones depende de la ayuda para sobrevivir, “las operaciones humanitarias son prácticamente imposibles” desde que comenzaron los combates. “Casas, vehículos y otros bienes humanitarios han sido atacados, saqueados o incautados”, y también ha habido informes de violencia sexual contra civiles.

“No ha habido servicios humanitarios en los últimos cinco días”, dijo Dieng por teléfono desde Jartum, “simplemente porque no es posible que los trabajadores humanitarios salgan de su casa u otro lugar” donde se hayan refugiado. Todos los aeropuertos y hospitales y la mayoría de los negocios en la capital están cerrados.

Dieng habló con los periodistas poco después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, celebrara una reunión de emergencia con representantes de organizaciones multilaterales y representantes de países para discutir el rápido deterioro de la situación. “Hice un llamado a un alto el fuego durante tres días” para que coincidiera con la festividad de Eid al-Fitr de esta semana que marca el final del Ramadán, el mes musulmán de ayuno, dijo a los periodistas.

Calificando la situación de “completamente escandalosa”, Guterres dijo que era “un momento muy importante en el calendario musulmán. Creo que este es el momento adecuado para mantener un alto el fuego”. Dijo que su oficina había estado “en contacto directo con las partes” sobre el terreno y que el primer paso tras un alto el fuego y el diálogo tenía que ser el establecimiento de un gobierno civil de transición.

Pero ni Burhan ni Hemedti, en entrevistas separadas el jueves con Al Jazeera, mostraron disposición alguna a ceder.

“Estamos pidiendo una tregua humanitaria y un alto el fuego por un período específico, pero el otro lado no quiere eso”, dijo Hemedti. “Pero no estamos hablando de sentarnos con un criminal... Burhan fue quien inició las batallas y es el responsable de asesinar al pueblo sudanés, por lo que no hay futuras negociaciones con él”.

Burhan dijo que no hay ninguna parte con la que “nos podamos sentar a negociar ahora”. RSF, dijo, “prometió eliminar el ejército sudanés y el gobierno de Sudán, y ahora está robando las casas de los sudaneses”.

Los dos hombres se culparon mutuamente por el colapso de un alto el fuego que debía comenzar el miércoles por la noche.