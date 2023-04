Este fin de semana una nueva fecha de la Liga de Puerto Rico

jueves 20 de abril de 2023 | 11:02hs.

La Liga Regional de Puerto Rico avanza a paso firme, con 6 equipos en las zonas norte y sur respectivamente, el campeonato ya tuvo 5 fines de semanas con rodaje y este próximo tendrá cotejos por la sexta fecha.

El inicio de la sexta jornada del campeonato arrancará con un solo partido entre Atlético de Misiones de Capioví ante Belgrano de El Alcázar en la cancha municipal capiovisense. En tanto los demás encuentros se van a disputar el día domingo, donde todos quieren afianzarse en la tabla de posiciones para pasar de ronda, aunque aún faltan fechas para culminar la fase de grupos.

Días y horarios de la sexta fecha de la Liga Regional de Puerto Rico

Zona norte

Atlético Demisiones (Capioví) vs. Belgrano (El Alcázar), sábado 22 de abril, 21 horas

Atlético Garuhapé vs. Asociación Helvecia (Ruiz de Montoya), domingo 23 de abril, 16 horas

Club 25 de Mayo (Puerto Rico) vs. Mandiyú (Garuhapé), domingo 23 de abril, 16 horas

Zona sur

Timbó (Jardín América) vs. Papel Misionero (Capioví), domingo 23 de abril, 16 horas

Esperanza (Capioví) vs. Atlético Jardín América, domingo 23 de abril, 17 horas

Atlético León (Puerto Leoni) vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, domingo 23 de abril, 16 horas

Tabla de posiciones:

Zona norte:

Belgrano 10 puntos (+7)

Atlético Demisiones 8 puntos (+1)

Atlético Garuhapé 8 puntos (0)

Mandiyú 7 puntos (+1)

Asociación Helvecia 6 puntos (-2)

25 de Mayo 2 puntos (-7)

Zona sur:

Timbó 13 puntos (+12)

Atlético Jardín América 11 puntos (+7)

Atlético León 10 puntos (+3)

Esperanza 6 puntos (-3)

Atlético Hipólito Yrigoyen 3 puntos (-9)

Papel Misionero 0 puntos (-10)