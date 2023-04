Con 600 llamadas en lo que va del año, la línea 102 habilita su atención las 24 horas del día

miércoles 19 de abril de 2023 | 11:15hs.

La línea 102 en la provincia de Misiones es la encargada de la atención y contención de Niñas/os y Adolescentes a través de Desarrollo Social y ha presentado un funcionamiento de 24 horas al día.

Paula Schapovaloff, encargada de la línea, dialogó con programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “La línea hace muchísimos años que no funciona las 24 horas, va a ser un año que me pusieron en función del ministerio a cargo de este servicio y estuvimos casi medio año en tratativas con Nación para todo el equipamiento que se necesitaba para poder colocar esto de 24 horas porque no es solamente tener una persona que atienda el teléfono, sino el equipamiento para que las llamadas sean grabadas, que siempre haya línea, que siempre haya Internet, que tengamos todo disponible para el buen funcionamiento y poder brindar la mejor atención a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

“Esto funcionaba desde las 7 a las 19 y desde ayer que abrimos nuestro Call Center nuevo con toda esta tecnología funcionamos 24 horas de lunes a viernes. El sistema es con guardias pasivas, se trabaja de manera exactamente igual como si estuviéramos durante el día y también cambió el método de atención, antes quedaba en un informe, en un llamado y en una derivación. Nosotros somos la primera provincia en tener desde el año pasado un protocolo de intervención territorial que es único en la Argentina que lo que hace es avalar el trabajo en territorio y esto se debe a que la provincia puso mucho empeño a la línea y nos ha apoyado muchísimo durante todo este tiempo que estuvimos trabajando”, agregó

Además especificó que con este protocolo se recibe el llamado, se hace una evaluación de riesgos según el caso, se realiza el informe, si el llamado es del interior “nos comunicamos con la gente de la Dirección de Infancias o Acción Social o Dirección de la Mujer, si es que lo tiene directamente con el intendente del municipio. Con eso, la Trabajadora Social del municipio debe ir en el plazo de 24 horas a constatar que sea real. Con este nuevo equipamiento tenemos cinco líneas rotativas con gente capacitada que hace más de cinco años trabajan aquí”

“La trabajadora social que hizo la primera visita nos devuelve ese informe y nosotros pactamos la visita sin avisar y constatamos cuál es la situación real del niño o niña o adolescente y con eso vemos si hay un riesgo de vida inminente, si esto ocurre directamente se trabaja con el Juzgado o con la Policía, ya no pasamos por tanta burocracia como antes”, recalcó la encargada de la línea”, indicó.

Equipo multidisciplinario

Schapovaloff también refirió que en la línea son 12 personas trabajando, de las cuales son trabajadoras sociales que van al territorio y psicólogos que hacen la contención.

“En lo que va del año en este 2023 tuvimos 600 llamados pertinentes que quiere decir que corresponden a la temática que tratamos y el resto son pedidos de información o alguna broma, pero la verdad que tuvimos muy buen resultado en lo que va del año. Hace ya medio año que estamos trabajando en la promoción, en la publicación que eso también lleva su costo y que lleva su tiempo, también estamos dando charlas en las escuelas primarias porque nosotros lo que tratamos de hacer es arrancar de abajo con los más chiquititos. Queríamos dar la prioridad de que funcione 24 horas porque justamente muchos de estos niños por ahí no tienen acceso a un teléfono que es gratuito y por ahí el único horario que pueden pedir ayuda es a la noche”, sostuvo.

A modo de aclaración la responsable del servicio gratuito indicó que no es una línea de emergencia como el 911, “somos una línea de contención, atención y protección. El llamado es confidencial, necesitamos que la gente deje de mirar para otro lado, no van a tener ningún inconveniente porque por ahí piensan que van a tener problemas pero no es así, pedimos que la sociedad se comprometa”.

“La verdad que tenemos un equipo preparado para dar la contención correspondiente, es todo confidencial y con mucho respeto, con mucho cuidado para siempre proteger a los niños y hay que recordar que la violencia es todo lo que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hay muchísimos tipos de violencia y tenemos la capacidad para poder indicar cómo seguir y responder ante estos casos”, expresó.

Conciencia

Como ya se detalló, en lo que va del 2023 hubo 600 llamadas pertinentes a la línea, lo que resulta un dato positivo, “tener un nivel alto de llamadas quiere decir que la sociedad se está involucrando y que estamos salvando vidas. En las escuelas nosotros venimos desde el año pasado trabajando muchísimo con los niños más pequeños y y resultó muy bien, hemos tenido resultados muy altos en lo que es la recepción y la escucha, entonces ahora vamos a empezar otra vez con las recorridas en las escuelas públicas”.