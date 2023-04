Iguazú y San Pedro, localidades consideradas como zona roja por el consumo de Pedra

martes 18 de abril de 2023 | 12:15hs.

La 'Pedra', o también denominada crack o paco, resulta del residuo que surge del proceso de estiramiento de la cocaína, mezclado a su vez con pastillas y otras sustancias. Su nombre obedece a la forma rocosa en la que se comercializan las pequeñas dosis. Para algunos es como el crack, pero para otros esto es mucho más potente y, por ende, más nocivo.

El consumo de esta sustancia preocupa a todas las autoridades y fuerzas de seguridad más puntualmente en la zona Norte de la provincia como también buscan que esto no se propague a localidades del sur de la tierra colorada.

Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Tenemos pactada una reunión con efectivos de Gendarmería Nacional Argentina por esta gran preocupación y nosotros celebramos este interés en poder ahondar y trabajar más en esta sustancia que lastimosamente está causando muchos estragos en la zona norte y es más compleja porque afecta la niñez y adolescencia. Esta sustancia es la Pedra catalogada como paco o crack brasileño, pero realmente está siendo la sustancia de mayor consumo en la zona norte porque es de fácil acceso, es altamente adictiva y por sobre todas las cosas el efecto que causa en las personas es preocupante”

“Si bien nosotros hemos dispuestos equipos de atención en la zona norte justamente buscando atender esta demanda, nos damos cuenta de que hay otro tipo de situaciones también por atender y entender y es por eso que recurrimos también a la fuerza nacional de seguridad. Si bien con la Policía de la Provincia de Misiones específicamente con Drogas Peligrosas hay un trabajo articulado, continuo y focalizado principalmente en el narco menudeo entendemos la necesidad de reforzar esta tarea preventiva y de seguridad”, dijo López.

A continuación puntualizó que el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad tiene que ver con el afán de proteger a la persona y saber realmente qué se está consumiendo, “hay análisis que tenemos que realizar, sabemos que es un un recibo potente, con muchos residuos orgánicos y sabemos que esto afecta directamente a lo que es el desarrollo. Ellos lo que nos piden son registros para saber cuál es la población de consumo, el valor aproximado y conocer también los programas con los que contamos y todo lo que tenga que ver en cuanto a la documentación que tengamos de esta sustancia”.

“Iguazú y San Pedro para nosotros son los dos municipios que están en rojo, todos los municipios que están en zona de frontera como Andresito y San Antonio, Puerto Esperanza que es donde tenemos más presencia en este sentido y en Eldorado estamos con 31 niños y adolescentes a los que estamos atendiendo por el consumo de esta sustancia, así que eso es lo que nosotros queremos demostrar y pedir acompañamiento porque entendemos de que esto es una responsabilidad de todos”, contó.

El objetivo de esta reunión es que el Ministerio de Prevención de Adicciones trabaje de manera articulada con Gendarmería Nacional Argentina a fin de evitar el ingreso de la droga por los pasos fronterizos, “justamente ellos tienen el equipamiento necesario para saber el tipo de sustancia y en base a eso queremos desarrollar estrategias de abordaje y facilitarle todos los datos que a ellos les interesa en la cuestión de la seguridad. Queremos hacer un trabajo colaborativo aportando los datos con lo que contamos que hemos elaborado con la dirección de Drogas Peligrosas que consiste en un material de la ruta de la cocaína, la marihuana, incluir también lo que es la pedra que hoy por hoy es un problema”.

“Sabemos claramente por los pacientes que nos van llegando de que está avanzando hacia la zona sur, así que eso es lo que queremos dar a conocer, graficar y abrir estrategia también de poder parar con esto”, indicó.

Acompañamiento

A su vez, el ministro comentó que en las recorridas con charlas y capacitación de sensibilización, “el mayor reclamo que nos hacen los vecinos es la inseguridad debida al consumo y entonces nos dicen que saben quienes venden y quieren que le caiga el peso de la ley, si bien nosotros nos centramos en la persona y buscamos restituir y garantizar derechos y accesibilidad a los tratamientos no desconocemos esta realidad de la comunidad y el de pedir mayores controles que hacen a la seguridad”.

“Nosotros hemos habilitado nuestra página oficial con un link para denuncias anónimas con buenos resultados, entonces aprovechamos esta oportunidad de charlar con la comunidad y damos a conocer esta posibilidad o esta vía de acceso que va directamente a Drogas Peligrosas y son áreas distintas pero contamos con un muy bien acompañamiento del Servicio Penitenciario Provincial con buen sistema de contención de atención y acompañamiento de búsqueda de garantías de Derecho”.

“Lo que queremos es garantizar el derecho al niño, ponernos a disposición de las familias. El consumo es multicausal, no hay una causa común, no podemos estandarizarlo por eso se requiere una mirada más integral y lastimosamente la mayoría de los casos recae sobre cuestiones estructurales familiares, así que por eso insistimos en la importancia y las necesidades fortalecimiento de la familia como red de sostén, como un factor de protección y no un factor de riego”, concluyó.