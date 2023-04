En sus cinco décadas la Unam tuvo más de 23.500 graduados

jueves 13 de abril de 2023 | 3:00hs.

Un mar de emociones inundó la mañana de ayer el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Es que la casa de altos estudios, pionera en la provincia, cumple este domingo medio siglo de historia en la tierra colorada y comenzó con una agenda de actividades y homenajes para dar cuenta de su trayectoria, reflejar el presente y proyectar el futuro de la educación superior.

Ex rectores, ex docentes, ex alumnos y ex personal no docente confluyeron con los que actualmente transitan por las unidades académicas. Abrazos, saludos y aplausos por los que ya no están físicamente fueron el puntapié de una serie de eventos que seguirán hoy y mañana y tendrán punto final este domingo, con una maratón deportiva a las 8.30 en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas.

El acto de ayer sirvió también para reflejar el escenario en el que está inserta la universidad. En números tiene actualmente 27.688 estudiantes activos, de los cuales 17.300 son mujeres y 10.388 varones.

En la oferta académica hay 142 carreras, de las cuales 31 son de pregrado, 60 de grado y 51 de posgrado. Respecto de los graduados, la Unam tuvo 23.500 egresados hasta la actualidad de los cuales 1.191 se recibieron el año pasado. Sobre el personal que se desempeña en la facultad, se informó que hay 1.733 trabajadores docentes y 712 no docentes.

Importante

“Es un día muy importante, no sólo para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en su conjunto porque la universidad pública es una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico”, señaló Alicia Bohren, actual rectora de la Unam.

Previamente, acompañada por el vicerrector Sergio Katogui y el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, entregaron presentes a ex rectores y personal que formó parte de este medio siglo de la casa de estudios, creada por decreto ley 20.286, del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.

“Durante estos 50 años, la Universidad Nacional de Misiones ha sido un espacio de formación, de investigación y de extensión comprometido con las demandas de la sociedad y las necesidades del territorio”, agregó Bohren al detallar que la Unam tiene presencia en Posadas, Oberá, Eldorado, Apóstoles, Santa Ana, Puerto Iguazú y otras localidades a través de convenios con los municipios. Incluso en Ituzaingó y Virasoro, Corrientes.

Afuera del acto se realizó un reclamo de justicia por Lucía Maidana.

Valoró que todo eso moviliza a un engranaje que “hace posible la generación y el desarrollo de las actividades académicas de la universidad y vinculación”.

En la ceremonia hubo salutaciones de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Provincia y de otras casas de estudios locales y de otras provincias.

“Gracias a nuestra privilegiada ubicación fronteriza, la Unam tuvo un destacado trabajo intercultural de cooperación con instituciones educativas de la región y del mundo. Cumplir medio siglo de existencia es un momento para reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro como institución”, dijo la actual rectora que cumple su segundo mandato al frente de la Universidad.

Al hablar al público presente sostuvo que hay que sentir “orgullo” por lo logrado “desde nuestros primeros días”.

Y agregó que la universidad pública es fiel a sus principios de trabajar “incansablemente para garantizar el acceso a la educación superior a todos los jóvenes de la región. Sin distinción de género, raza, religión o condición social. Hemos sido y seguiremos siendo una universidad inclusiva y diversa que valora y respeta la pluralidad de ideas y culturas. Hemos construido los paradigmas de la sociedad, construyendo puentes para avanzar en el camino de la igualdad de género”.

En igual sentido rescató la política de becas nacionales y universitarias para incentivar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes y otros beneficios provinciales como el boleto educativo gratuito.

“Durante los últimos 50 años hemos dedicado esfuerzo a formar profesionales comprometidos con el desarrollo de nuestra región y el país inculcando valores éticos, democráticos y el respeto del medio ambiente y al desarrollo sostenible”, remarcó y resaltó que cientos de egresados hoy ocupan importantes cargos en el Gobierno, en empresas privadas, en la sociedad civil y en áreas de investigación y docencia.

Por último planteó algunos de los desafíos entre los que enumeró el estar preparados para desenvolverse en una sociedad que cambia rápido.

“Estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de los sistemas de descentralización, sistemas de expedientes electrónicos y política de despapelización. Como también con nuevas propuestas académicas, capacitación en ciencia y tecnología, capacitación docente, no docente y acciones para el aseguramiento de la calidad de la educación”, finalizó.



Intervención y reclamo

En el marco del acto por el aniversario de la Unam, un grupo de estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social, compañeros de Lucía Maidana, la joven asesinada el 6 de abril de 2013 en Posadas, realizaron ayer una intervención en reclamo de justicia y para que se esclarezca el femicidio por el que en este momento no existen detenidos ni mayores avances en la causa. Vestidos de negro y con carteles con el rostro de la muchacha, exigieron que la Justicia pueda encontrar a el o los culpables del crimen.