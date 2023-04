Paritarias Docente en Corriente: si no hay acuerdo realizarán un paro de 48 horas

martes 11 de abril de 2023 | 10:15hs.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) realizó la primera parte del paro el viernes 31 de marzo, medida que logró la adhesión entre el 93% y el 95% de docentes de toda la provincia que reclaman aumentos salariales por arriba de la inflación, rechazo al pago del sueldo en cuotas y con montos en negro, inversión para poner en óptimas condiciones las escuelas, funcionamiento de la obra social, entre otros puntos.

El paro confirmado e inscripto en el Ministerio de Trabajo era de 72 horas. El 31 de marzo fue la primera parte, de 24 horas, y restan 48 horas de huelga y movilización de educadores.

Fernando Ramírez, secretario general de Suteco explicó en LRA 12 que "el paro (del 31) fue contundente, una muestra más para el Ministerio de Educación y de Hacienda, y para el gobierno provincial de que la docencia rechaza esta oferta salarial, y que hay un hartazgo en lo que respecta a las condiciones de trabajo, y que ya no se aguanta más una obra social quebrada, que no funciona, ahora ni siquiera en capital, que antes funcionaba. Y bueno, no queremos cobrar más en cuotas".

El acatamiento al paro docente del 31 de marzo fue de: en Monte Caseros superó el 95%, en Santo Tomé el 92%, en Goya llegó al 95%, en Mercedes el 93%, en Curuzú Cuatiá el 93%, en Virasoro el 95%, en Ituzaingó el 95%, en Esquina superó el 95%, en Paso de los Libres llegó al 95%; en Empedrado y Bella Vista el 97%, en Paso Patria e Itatí el 98%; en La Cruz y Alvear superó el 94%; en los Departamentos de San Miguel el 95% y Berón de Astrada el 94%; en Mburucuyá, Saladas, San Roque, Mantilla, Chavarría y Yofre llegó al 96% promedio; en Perugorría el 92%, en Mocoretá el 98%, en Sauce el 92%; en Capital, San Luis del Palmar, San Cosme y Santa Ana superó el 92%; entre otras. En los colegios confesionales y de gestión pública-privada más del 90%.

“Si persiste nuestra ministra Práxedes López, que llamó a cargar los descuentos en una repartición de gestión educativa, que es la estafa más grande que tiene la administración pública correntina; pidió que se carguen las planillas de descuentos, exigió a los directivos, presionando. Si no hay respuestas, y vuelven con estas actitudes que rozan lo burlesco, estaremos confirmando los días de los dos días de paro”, expresó Ramírez en la emisora santotomeña.

El gremialista pidió al Gobierno “terminar con los recortes presupuestarios en educación, terminar con el pago del salario en cuotas y montos en negro; invertir el 15% del presupuesto educativo en infraestructura escolar y elevar al 85% del presupuesto educativo la inversión en salario docente”.