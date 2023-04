Registran escasez y baja calidad en cítricos en ferias y mercados

jueves 06 de abril de 2023 | 4:00hs.

Con el inicio del otoño y los primeros fríos es frecuente ver en las verdulerías frutas cítricas, como pomelo, naranja y mandarinas. Sin embargo, este año el panorama es diferente y tanto en las ferias como en las fruterías, conseguirlos es un desafío. Los pocos cítricos que hay son pequeños o aún están verdes, pues caen de la planta sin llegar a madurar. Incluso algunos directamente se ven afectados y se tiñen de colores oscuros, volviéndose amargos y tóxicos para comer.

Toda esta situación tiene una razón común y es la sequía que sigue afectando a los cultivos. Las últimas lluvias contribuyeron a mejorar las plantaciones de yerba y té además de las producciones hortícolas. Sin embargo, hay otros tipos de plantas, como las frutas, que requieren de mayor tiempo de maduración. Justamente, en la temporada de desarrollo (en primavera), La Niña aún estaba en pleno auge, lo que impidió que las frutas adquieran tamaño y características propias.

Esas consecuencias tardías se ven hoy y los feriantes lamentan la situación, pues se trata de pérdidas muy importantes para el sector. En algunos casos, hablan de una disminución del 60% en la cantidad de frutos cosechados este año. Se espera -más con esperanzas que con certezas- que este invierno vuelva a haber un tiempo neutral que contribuya al crecimiento de las plantas para la próxima cosecha.

La feria complicada

Misiones es cuna de la diversificación productiva y en cada chacra se pueden encontrar diversos tipos de cultivos. Los árboles de frutas son muy comunes en las zonas rurales y también una fuente de ingresos para quienes se dedican a comercializar alimentos en las ferias. Por eso, los efectos de la sequía no sólo impactan en los consumidores que no pueden encontrar los productos que buscan, sino que repercuten fuertemente en la economía agrícola de la provincia.

José Villasanti, presidente de las ferias francas de Posadas, explicó a El Territorio que prácticamente no se consiguen frutas. “Está complicado sobre todo el tema de las naranjas, no hay mucha producción en cantidad, la sequía colaboró a la falta de este producto. En este momento lo que se está trayendo es algo de mandarina y pomelo, muy poco. Pero naranjas no va a haber prácticamente, está complicado”, comentó.

“Estas lluvias sirven para humedecer los suelos, pero para los reservorios todavía falta. Ojalá llueva en la temporada otoño-invierno lo suficiente para recuperar las napas y arroyos para tener agua en el verano que viene”, resaltó.

Asimismo, remarcó que las frutas que vienen de otras provincias como Entre Ríos son muy caras, por la escasez y la inflación, por lo que “ni en las verdulerías se consiguen”, al tiempo que comentó que los productores también sufren la inflación por los costos de combustible, “hay poca producción y está muy caro el gasoil. Hay productores que vienen de El Soberbio, Panambí, Ameghino, Jardín América, Campo Viera, Apóstoles, Olegario Víctor Andrade, Gobernador Roca, que son municipios hortícolas por excelencia. Y todo eso implica muchos gastos”.

Por su parte, Marcelo Guerrero, operador del Mercado Central, sostuvo que “el citrus está en faltante, hay pero es muy escasa la cantidad también por el tema de la sequía que veníamos viviendo meses atrás”.

“La mandarina está saliendo, pero el tamaño es muy chiquito, están verdes todavía por la escasa lluvia que afectó también la producción de la naranja y las que hay son las que vienen de afuera”, apuntó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Por otra parte, comentó que en un año normal de precipitaciones, los cítricos que provienen del mercado misionero son de muy buena calidad “pero hoy hay faltantes de todo tipo. Los precios varían depende el tamaño y la calidad”.

“Un cajón de mandarina está entre $1.200 y $1.500 y no hay vuelta atrás, no es que se espera que vengan, tenemos que esperar la temporada siguiente o de otras variedades, pero si las lluvias siguen pueden recuperarse frutas que son de la temporada de frío”, advirtió.

Producción en baja

Víctor Samudio, productor de Montecarlo, indicó: “Vengo trabajando mucho en la región con la sequía y distintas enfermedades que le afectan a la planta. Hoy el HLB no es el principal problema, sino la fumagina y la sequía”. La fumagina es un complejo fúngico que se nutre de las sustancias producidas por insectos parásitos como moscas blancas. “Se forma un hollín que se junta en las hojas, que bloquea la posibilidad de hacer la fotosíntesis y arruina a las frutas. El año pasado hubo en la mandioca, en Paraguay eliminó totalmente la producción de mandioca. Acá también, pero fue menor el impacto. Y este año volvieron a los cítricos”.

“La producción se va minimizando con estas cosas, pomelo por ejemplo hay muy poco, lo mismo la naranja o el limón caipira. Tenemos una herramienta importante que es el conocimiento y no estamos pudiendo utilizar porque falta presupuesto para el productor, la inflación nos afecta muchísimo y no tenemos acceso a créditos para poder limpiar y controlar la plaga”, apuntó Samudio.

“En Montecarlo tenemos una empresa que acopia todos los pomelos que hay, y por ende genera ingresos para el productor y el Estado a través de los impuestos. Por todo esto, solamente se está produciendo a un 40%, es decir se perdió el 60%, hay muy pocos cítricos. Con el HLB vengo desde 2011 trabajando también, pero no hay”, dijo.

No obstante, afirmó que “con el correcto manejo, es viable plantar cítricos. Tengo naranjas de ombligo de 30 años, viajo a Andresito, traigo plantas madre de buena producción y voy mejorando. Muchos no pueden conseguir porque ya casi no hay productores de plantines, por eso es importante que el productor aprenda a injertar. El mensaje que quiero dejar es que se puede tener cítricos, tenemos los conocimientos, hay que ponerlos en práctica porque vale la pena producir”.

En El Soberbio, en tanto, las plantaciones sufrieron mucho daño con la sequía, lo que originó un faltante en las verdulerías y fruterías de la zona. Se indicó desde la comuna que por ejemplo, la naranja común para jugo no se consigue, mientras que hace unos días llegaron a la localidad mandarinas y naranjas de injerto de Brasil que tampoco son de excelente calidad, pues también fueron afectados por el clima. En la feria franca de la ciudad, lo único que se encuentra a la venta aún es el limón, el precio por kilo es de $250. Sin embargo, también se vio afectado y se puede ver a simple vista en las formas y colores de las frutas.