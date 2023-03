Como fortaleza, el diputado destaca la presencia territorial

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El Frente Amplio está integrado por diversos espacios sociales y políticos. Lleva como candidata a gobernadora a Julia Perié y como primer candidato a diputado provincial a Martín Sereno, que de esta manera intentará retener la banca a la que accedió por primera vez en el 2015. Sostiene que dentro del espacio la idea es hacer valer “la forma de hacer política de abajo hacia arriba. Ya venimos dando respuestas, gestionando y tenemos una visión muy democrática de construir un frente, para realmente acercar de nuevo la política y a los representantes políticos al pueblo, porque vemos que hay una enorme distancia”.



En sus recorridos por los barrios observó “dos problemas fundamentales, el más urgente es la inflación, los precios de los alimentos, de la vestimenta, de los servicios, los alquileres”. Considera que la otra gran deuda es la necesidad de generación de trabajo, al percibir en tal sentido una gran demanda. “Nosotros hemos generado muchísimas fuentes de laburo. Tenemos 30.000 misioneros trabajando, ya sea en la producción de alimentos, en cooperativas textiles, en carpinterías, en herrerías, en trabajo de cuidado como clases de apoyo. Si pudiéramos generar más trabajo, darle más valor al trabajo local, podríamos ir resolviendo el tema de los ingresos”, sostuvo el dirigente que impulsó la creación del actual frente político.



Sobre la inflación, al plantear que es muy compleja, apuntó a la posibilidad de “reducir el costo de los alimentos que consumimos si fortaleciéramos la producción local de alimentos”. Entiende que se deben evitar los intermediarios para que el productor gane más y el consumidor pague menos. En tal sentido, mencionó los altos costos que implica al productor movilizarse desde su chacra para traer alimentos a la ciudad y propuso tener “un circuito de recolección de los productos, entregando con un código de barras para que cada cosa, que cada repollo que se vende se sepa de qué productor es y cuando se vuelve a buscar abonarle lo vendido; de esta manera, el productor no tiene necesidad de abandonar la producción para ir a comercializar”.



Consultado sobre los lugares donde consideran que están más fortalecidos, indicó: “Armamos sublemas en 54 municipios; estos no son de campaña, son sublemas políticos que vienen con trabajo y desarrollo en el territorio desde hace cuatro cinco o diez o doce años; es decir no son listas de campaña, sino que son la representación electoral de un trabajo que se viene haciendo”. Entiende que con ello tienen fuerte presencia territorial.