Inundaciones en el sur de Brasil: se rompió parcialmente una represa y evacúan la zona por el riesgo de derrumbe | El Territorio

El gobernador de Rio Grande do Sul confirmó que la instalación cedió por la acumulación de agua y dijo que el estado está atravesando una “situación dramática” y piden a la población que se dirija a lugares altos de la región

jueves 02 de mayo de 2024 | 16:01hs.

La represa 14 de Julio, ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, no pudo soportar la gran acumulación de agua por las lluvias de los últimos cuatro días y terminó rompiéndose parcialmente durante la tarde de este jueves, informó el municipio, que además ordenó la evacuación de las casas cercanas al lugar al detectarse el riesgo inminente de derrumbe.

El gobernador del estado, Eduardo Leite, destacó que desde el miércoles se realizan trabajos preventivos para evacuar las zonas cercanas a la represa y reiteró que el momento es dramático en el estado, que se encuentra desde el miércoles en “estado de calamidad pública” por las inundaciones que dejaron por lo menos 13 muertos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó hoy a la zona.

“Recientemente recibimos información sobre la ruptura del estribo derecho de la represa 14 de Julio. Creemos que el efecto no será el de una inundación, sino que seguirá el curso libre del río hacia Santa Bárbara y Teresa. Intentamos hacer todo el trabajo posible para evitar la ruptura, pero ni siquiera pudimos acceder con helicópteros. El efecto será el aumento del río Taquari y de la cuenca Taquari Antas”, afirmó el gobernador. “Evacuamos, con alertas desde ayer, y las comunidades que no pudimos evacuar, contactamos a los líderes. Estamos trabajando para mitigar los efectos. Es una situación dramática en Rio Grande do Sul, absolutamente excepcional, peor de lo que podríamos haber previsto y todo el mundo necesita ponerse a salvo”.

La represa 14 de julio antes del temporal.

La Companía Energética do Rio Antas (Ceran) emitió una nota y afirma que detectó la ruptura alrededor de las 13.40 de este jueves.

“Ceran informa que detectó, a las 13.40 horas del día 2 de mayo, la ruptura parcial del tramo derecho de la represa de la central 14 de Julio, debido al continuo aumento del caudal del Río das Antas y a las fuertes lluvias que azotan el estado de Rio Grande do Sul desde el martes. Defensa Civil fue notificada del incidente para tomar medidas adicionales”, dice el comunicado.

“El Plan de Actuación de Emergencia se puso en práctica el día 1°de mayo, a las 13.50 horas, en coordinación con Defensas Civiles de la región, con la activación de sirenas de evacuación en la zona, para que la población local pudiera ser evacuada con antelación y seguridad. Las presas Monte Claro y Castro Alves se encuentran en estado de Atención y continúan siendo monitoreadas”, agrega el texto.

Según Defensa Civil de la ciudad de Bento Gonçalves, es sólo cuestión de tiempo que las inundaciones se agraven aún más, tanto en la ciudad como en los municipios vecinos, con la crecida del río Taquari.

“Ahora hemos recibido información de Ceram, que controla las represas, de que la represa 14 de Julio acaba de colapsar. La información que debemos transmitir a todos los habitantes que viven a orillas de los ríos Antas y Taquari es que abandonen este lugar lo más rápido posible. La tendencia es que aumente entre dos y cuatro metros, y esa es la tendencia para los próximos minutos y horas”, declaró el alcalde Diogo Segabinazzi.

Gisele Caumo, alcaldesa de la ciudad de Santa Tereza, vecina a la represa, también hizo un llamado a los vecinos para que abandonaran la zona. “La represa 14 de Julio se rompió. Por favor, les pido, si todavía hay alguien en Santa Tereza que esté en zona de riesgo, que se trasladen a los municipios vecinos o vengan aquí al salón comunitario de Linha Graciema Baixa (lugar entre Bento Gonçalves y Santa Tereza, que forma parte de la Comunidad Nossa Senhora das Graças)”, dijo.

Otra represa en la zona, Dal Bó, en Caixas Do Sul, también está al borde de la ruptura.

Catástrofe

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite , declaró el estado de calamidad pública debido a los más de 100 municipios afectados por la tormenta en el estado. El decreto fue publicado la noche del miércoles en el Boletín Oficial y tendrá una vigencia de 180 días.

Los trabajadores del supermercado Swarowsky limpian y retiran productos de la tienda afectada por las fuertes lluvias en Sinimbu.

La medida resalta la gravedad de los impactos de las lluvias, inundaciones, granizo, inundaciones, inundaciones y vendavales en el Estado, categorizándose como desastres de Nivel III, clasificados por daños y pérdidas sustanciales.

La situación en el estado es “crítica” y “solo se agrava”, describió el miércoles Leite, quien solicitó apoyos al Ejecutivo con aeronaves y tareas de rescate, ante lo que calificó como “el peor desastre de la historia” en tierra “gaúcha”.

Tras comunicarse con Leite el miércoles, el presidente Lula informó que este jueves visitaría las zonas afectadas para verificar “personalmente” los trabajos conjuntos.

Vista aérea de una calle inundada después de fuertes lluvias en la ciudad de Encantado, Rio Grande do Sul.

Lula se encontró con Leite en la localidad de Santa María, uno de los municipios afectados por las intensas lluvias en la región central de Rio Grande do Sul.

Perdimos todo, toda la comida, todo lo que teníamos dentro de la casa”, dijo al portal g1 Adriana Salete Gas, una vecina de la ciudad de Santa Cruz do Sul. “Nuestra casa tiene 2 metros de altura y aun así se inundó”, contó nerviosa.

Más de 5200 personas han sido desalojadas, precisó Defensa Civil

En un video divulgado en redes sociales las últimas horas del miércoles, Leite pidió a los habitantes del valle del río Taquari evacuar sus viviendas ante el riesgo de subida del nivel de las aguas durante la madrugada.

De acuerdo con la previsión meteorológica, las fuertes lluvias que han causado estragos particularmente desde el lunes último continuarán hasta el viernes. Las condiciones climáticas hostiles dificultan las tareas de rescate.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) pronosticó vientos fuertes con ráfagas, descargas eléctricas, granizo y precipitaciones que podrían “superar los 200 mm” en Rio Grande do Sul y el sur del estado vecino de Santa Catarina.

El gobierno “gaúcho” también informó de daños en carreteras y cortes en el abastecimiento de energía eléctrica y agua para cientos de miles de clientes. Numerosos municipios están aislados, sin telefonía ni internet.

Las clases fueron suspendidas en el estado. Y la Federación Gaúcha de Fútbol suspendió todos los partidos previstos para el próximo fin de semana.

En septiembre pasado, al menos 31 personas murieron por el paso de un devastador ciclón en Rio Grande do Sul.

Expertos atribuyen los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes en Brasil, en parte al cambio climático. Los científicos estiman que las temperaturas globales actuales son alrededor de 1,2º C más altas en general que a mediados del siglo XIX, lo que causa un aumento de fenómenos como inundaciones, sequías y olas de calor.