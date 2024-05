Biden pidió recategorizar a la marihuana para sacarla de la lista de drogas más peligrosas de EEUU | El Territorio

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció este jueves la decisión de pedirle al Departamento de Justicia de su país que se saque a la marihuana de la lista de drogas más peligrosas, y se la recalifique como una de menor categoría. Esto, a su vez, implica la baja de castigos para la tenencia y consumo de este estupefaciente. Por su parte, el Departamento de Justicia gestionó formalmente los mecanismos para reclasificarla. Esto es considerado un histórico cambio de la política antidroga estadounidense.

La norma propuesta al registro federal reconoce los usos médicos del cannabis y admite que tiene menos potencial de abuso que otros estupefacientes. Sin embargo, el plan aprobado por el secretario de Justicia Merrick Garland no legaliza a la marihuana para fines recreativos.

Según indican los procesos, ahora la DEA aceptará comentarios públicos sobre la propuesta para retirar la marihuana de su clasificación actual como droga de Lista I, junto con la heroína y el LSD. La medida lleva a la marihuana a la Lista III, junto con la ketamina y algunos esteroides anabólicos.

La medida se da tras una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS, por sus siglas en inglés), que lanzó una revisión del estado de la droga a petición del presidente Joe Biden en 2022.

Además, Biden ha tomado medidas para indultar a miles de personas condenadas a nivel federal por simple posesión de marihuana y ha pedido a gobernadores y autoridades municipales que tomen medidas similares para borrar las condenas. “Esto es monumental”, dijo Biden en una declaración en video, calificándolo de un paso importante para revertir desigualdades de larga data. “Demasiadas vidas han sido trastornadas debido a un enfoque fallido hacia la marihuana, y estoy comprometido a corregir esos errores. Tienen mi palabra.”

