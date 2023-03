Copa Argentina: Boca buscará un triunfo que le dé tranquilidad y respaldo a Ibarra

sábado 25 de marzo de 2023 | 3:30hs.

Boca, que no atraviesa un buen momento en la Liga Profesional y eso puso en duda la continuidad de su DT Hugo Ibarra, intentará elevar su nivel en la Copa Argentina, cuando enfrente esta tarde a Olimpo de Bahía Blanca, que compite en el Federal A.



El encuentro, válido por los 32vos. de final del certamen, se jugará a partir de las 19 en el estadio Centenario, en Chaco, será arbitrado por Lucas Comesaña y televisado por TyC Sports.



El Xeneize no transitó una buena semana luego de haber llegado a tres presentaciones sin triunfos, con un empate ante Defensa y Justicia (0-0) y dos derrotas seguidas frente a Banfield (1-0) e Instituto (3-2), resultados que sembraron dudas sobre la continuidad de Ibarra.



El ex lateral derecho de Boca atraviesa la peor semana de su ciclo como entrenador y si no obtiene un triunfo ante Olimpo es posible que sea destituido antes del próximo partido del torneo, que será el sábado que viene frente a Barracas Central.



Claro que los problemas de Boca no sólo están vinculados a Ibarra, sino que se acentúan por el flojo momento que atraviesan varios jugadores al mismo tiempo, como Frank Fabra, Pol Fernández, Darío Benedetto y Sebastián Villa, este último reprobado con una estruendosa silbatina cuando fue reemplazado el domingo pasado.



La insistencia de Ibarra con jugadores que no le responden es uno de los puntos más cuestionados y el DT debe haber tomado nota porque para enfrentar a Olimpo sólo será titular el Pipa Benedetto y los otros saldrán del equipo, como había sucedido antes con el peruano Luis Advíncula.



Ibarra apelará a la rotación del equipo para intentar revertir la situación, y así jugarán en la defensa Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sández por Nicolás Figal -lesionado-, Bruno Valdez -citado al seleccionado de Paraguay- y el colombiano Fabra.



En el mediocampo ingresará Cristian Medina, uno de los más pedidos por los hinchas, y también estará Juan Ramírez pese a estar en el grupo de los cuestionados, y saldrán Ezequiel Fernández y el capitán Pol Fernández.



Su rival, Olimpo, dirigido por Arnaldo Sialle, está con el ánimo alto tras haber goleado el domingo pasado a Sol de Mayo, de Viedma, por la segunda fecha del Federal A, y además lo entusiasma la posibilidad de enfrenar a Boca con toda la repercusión que eso genera.



El entrenador Sialle se preocupó durante la semana previa al partido de motivar a sus jugadores para que asuman de la mejor manera el partido ante Boca.



“Tenemos claro que debemos estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca, pero la Copa Argentina ya dio muchas sorpresas y nosotros estamos ilusionados”, añadió el DT de los bahienses.