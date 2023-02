Estética facial: bótox y ácido hialurónico, lo más demandado

domingo 12 de febrero de 2023 | 2:00hs.

Labios voluminosos, piel que luce joven y narices modeladas son tendencias que ganan terreno dentro de la estética facial, en parte, gracias a la naturalidad con la que se difunden en redes sociales. En este rubro, los únicos autorizados para realizar intervenciones son odontólogos y médicos especializados en estética, quienes -cada vez con más frecuencia- son consultados por procedimientos de armonización orofacial.

Según destacaron dos profesionales consultadas, a medida que pasan los años, se pierde tejido óseo, grasa y la piel se vuelve más flácida. Entre los componentes que ayudan a revertir la situación, los más requeridos son ácido hialurónico o toxina botulínica (bótox). La mayor cantidad de pacientes que buscan embellecer y armonizar su rostro son mujeres desde los 45 años, aunque algunas ya comienzan los tratamientos a partir de los 35.

"Desde la parte odontológica hacemos armonización orofacial, abarca lo oral (la boca) y el rostro, lo que buscamos es armonía en ese rostro. Son procedimientos estéticos que van a combinar técnicas para resolver las asimetrías. Generalmente no somos simétricos y en algunas personas se nota más que en otras", explicó la odontóloga Natalia Pucheta en diálogo con El Territorio.

Por su parte, la médica especialista en estética y cardiología, Florencia Sartori, comentó que utiliza ácido hialurónico para los rellenos de algunas zonas de la dermis porque es algo que se tiene en la piel. Se almacenan alrededor de los ojos, en las articulaciones e inclusive los traumatólogos la utilizan para hacer infiltraciones articulares cuando hay artrosis.

Lo más elegido es el ácido hialurónico para el relleno de labios y narices, ya que en este último caso, buscan levantar o afinar.

En cuanto a los costos, ambas profesionales estimaron que la intervención en una zona del rostro ronda los 50 mil pesos. Los precios pueden variar según cantidad y marca, en su mayoría son productos importados de Europa que no se fabrican en Argentina, por lo que los bioestimuladores son los más costosos.

Procedimiento

"Los procedimientos son totalmente ambulatorios, los hacemos en el consultorio. Antes realizamos una consulta y vemos qué necesita realmente el paciente. Muchos vienen con una expectativa porque quieren modificar su cara o parecerse a algún famoso", remarcó Pucheta.

Precisamente se dialoga y consensúa para ver qué resultado se espera y cuál es el más factible. Los tratamientos son con algunas agujas prácticamente indoloras y sólo algunos procedimientos llevan anestesia local en la entrada de la aguja.

Asimismo, Sartori indicó que "tenemos 70 puntos en la cara que son diferentes en el hombre y en la mujer. Voy eligiendo qué puntos y códigos tratar, dependiendo de cada uno".

En el mismo marco hizo hincapié en que esos códigos no son solo para embellecer sino que tienen una escala de riesgo en los cuales el médico debe tener una precisión del lugar a inyectar y la dosis específica. No se puede colocar cualquier cantidad, sino que debe ajustarse al procedimiento. "Teniendo en cuenta la anatomía, la fisonomía de cada paciente nosotros elegimos qué código tratar para darle la forma adecuada al rostro", agregó.

Instan a que una vez salgan del consultorio, dentro de las 24 horas deben usar protector y evitar el sol por el posible riesgo de manchas. En el caso de usar bótox, no deben agachar la cabeza y tampoco realizar ejercicios.

Duración

El efecto de las inyecciones, en su mayoría, dura de 12 a 18 meses. De igual manera, se relaciona con el estado de salud de cada persona. En quienes tengan alguna alteración en la tiroides, según mencionó la odontóloga, pueden durar menos porque el cuerpo lo va a metabolizar más rápido.

"El caso de la toxina botulínica en una persona que hace mucha gimnasia, nosotros le tenemos que decir, le va a durar mucho menos esta sustancia. Todas estas cosas nosotros le tenemos que avisar y comentar al paciente en la primera consulta y considerar sus expectativas", dijo la profesional.

Todas las sustancias son biodegradables, hasta hoy no se ha encontrado ninguna alteración excepto por alguna mala técnica de colocación que no tenga que ver con el producto.

"También tenemos una encima en una ampollita que si a vos no te gusta algo o si ocurre alguna complicación, se la utiliza para degradar de forma instantánea el relleno que se aplicó y revertir el resultado", señaló Sartori.

Tendencia

En los consultorios aumentó la demanda relacionada a la armonización facial. "Hay una nueva tendencia en esto, por eso ya hace unos 5 o 6 años que acá en la Argentina la odontología también se enfocó a la armonización", sostuvo Pucheta.

En tanto a los cambios bruscos que estos tratamientos pueden producir, la médica cardióloga especialista en estética, expresó que se trata de que los cambios sean paulatinos y se vean de a poco. La idea es que los pacientes no tengan que hacer frente a preguntas incómodas sobre "qué te hiciste en la cara".

"Tanto volumen no es bueno porque genera fibrosis. En una boca con demasiado volumen, con el tiempo se puede generar una fibrosis porque yo estoy generando una inflamación en la boca, yo relleno, pincho, hay hematomas e inflamación", resaltó la especialista.

En la misma línea, Sartori aconsejó que estos procedimientos deben hacerse con profesionales y los únicos habilitados para esos pinchazos son médicos y odontólogos.

"No pueden inyectar otras personas que no tengas esos dos grados de profesión. Esto es sumamente importante porque hay muchas personas que se inyectan y no lo deberían hacer. En esos casos, la mala técnica puede influir en la salud del paciente", finalizó.