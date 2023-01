Salud mental: los jóvenes son quienes más consultan

sábado 14 de enero de 2023 | 9:30hs.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión que se conmemoró ayer, el director de Salud Mental de Misiones, Nicolás Aranda, destacó el aumento de la demanda de consultas luego de la pandemia de Covid-19. Según explicó en el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 hay que distinguir una reacción de tristeza frente a una situación de la vida de lo que es un trastorno diagnosticado como depresión.

En esa misma línea, Aranda detalló que las características que pueden precisar el trastorno están relacionadas a la falta de motivación para realizar las actividades de la vida cotidiana, el no poder levantarse, no poder asearse y otro indicador de depresión también puede ser aislamiento. Por otra parte, agregó que “a veces nos topamos con depresiones en varones que no siguen las características comunes del trastorno, sino que se manifiesta con un mayor consumo de alcohol u otras sustancias. Eso viene acompañado del estereotipo de que los hombres deben ser fuertes y no pedir ayuda”.

El aislamiento es una de las cuestiones a tener en cuenta, sobre todo si es visto desde afuera, apuntó. “Cualquier cambio en la conducta de quien tenemos como allegado, ya sea alteraciones en el nivel del sueño, desmotivación o tristeza hay que advertirlo”, dijo y aclaró que es importante que estas cuestiones se trabajen con un profesional de la salud mental.

En lo que refiere a las demandas de consulta, puntualmente en Misiones, Aranda ejemplificó que “el servicio de Salud Mental de Eldorado anteriormente tenía turnos para el psiquiatra cada mes o mes y medio y ahora, debido a la demanda ese lapso se redujo”.

Pese a la alta demanda, las consultas pasan por una cuestión generacional, teniendo en cuenta que la población juvenil de hasta 30 años tiene más presente a la salud mental. Además, según comentó Aranda, los jóvenes “están más atentos a los indicadores de sus estados anímicos y en las charlas tienen el tema más incorporado”.

En este sentido, aclaró que a la población por encima de esa franja etaria le cuesta un poco más realizar una consulta. También hay una diferencia por género, ya que reciben más pedido de consultas por parte de mujeres que de varones. Asimismo, los índices de suicidio son más elevados en varones que en mujeres.

Por otro lado, esta semana se conoció sobre el uso de antidepresivos en el país. Durante el primer semestre de 2022 se dispensaron aproximadamente 5,72 millones de antidepresivos según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa). Si bien hubo un descenso de la venta de psicofármacos en general, la venta de antidepresivos continúa en ascenso.

En este sentido, Aranda explicó que esos medicamentos además de utilizarse para el tratamiento de la depresión, también son utilizados en cuadros de ansiedad o ataques de pánico y siempre deben ser usados con receta médica.