Un deseo universal para el mejor

domingo 18 de diciembre de 2022 | 9:24hs.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, afrontaría hoy su último partido por la Copa del Mundo, lo que marcará un nuevo récord de presencias, rodeado por el sueño planetario de verlo alzar el trofeo al cabo de la final ante el vigente campeón Francia.



La magnitud de la cita en el estadio Lusail, escenario de la definición de Qatar 2022, lo convierte en el juego más trascendente de su brillante carrera de 18 años, 1.002 encuentros, 791 goles, 350 asistencias, 41 títulos y 78 premios (7 Balones de Oro incluidos).



El astro de 35 años repitió más de una vez que este Mundial será el último y lo ratificó el pasado martes después de la clasificación ante Croacia en semifinales, en la que mostró una versión extraordinaria.



“Seguramente sea mi último partido. Faltan muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Todos queremos levantar la Copa y ser campeones del mundo, pero es un partido de fútbol y puede pasar de todo. Ojalá que esta vez sea diferente”, declaró en referencia a la edición de Brasil 2014, cuando quedó en el umbral de la gloria tras perder la final con Alemania.



Al margen de lo que ocurra en la definición, Messi realizó en Qatar su mejor actuación entre todas por la máxima competencia de la Fifa y maravilló a los fanáticos de todo el mundo que simpatizan por la Selección atraídos por la magia de su fútbol.



El capitán argentino cumplió hasta el momento con todos los objetivos parciales que se le presentaron en Medio Oriente y sólo le resta alzar el trofeo de oro macizo en una noche que puede convertirse en la imagen definitiva de su paso dorado por el fútbol.



Antes de esta edición, Leo había disputado las de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con diferentes sensaciones. La juventud del primero, la falta de gol en el segundo, la frustración de la final en el tercero y la decepción colectiva del cuarto no le permitieron un goce acabado.



La carrera de Messi ameritaba un Mundial completo como este quinto a nivel personal, que lo introdujo en un exclusivo grupo junto con el alemán Lothar Matthäus; los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, el italiano Gianluigi Buffon y el portugués Cristiano Ronaldo.



El camino en Qatar se inició con un inesperado traspié ante Arabia Saudita, pero rápidamente se enderezó con su influencia positiva como líder de una selección argentina subida al sueño del tercer título del mundo.



En el transcurso de las diferentes instancias, el capitán hizo historia. Primero, al superar a Diego Maradona como el argentino con más partidos en la Copa del Mundo y luego tras batir el récord goleador de Gabriel Batistuta.



También se constituyó en el futbolista que más veces portó la cinta de una selección nacional en la competencia Fifa y hoy jugará su partido número 26, con lo que relegará a una leyenda como el alemán Matthäus.



Messi lidera la tabla de máximos goleadores de Qatar 2022 junto al francés Kylian Mbappé (5) y también la de asistencias con Antoine Griezmann (Francia), Bruno Fernandes (Portugal) y Harry Kane (Inglaterra), todos con tres.



En cuatro de las seis presentaciones de Argentina fue elegido por la Fifa como el jugador del partido (México, Australia, Países Bajos y Croacia), con lo que igualó la marca que él mismo había logrado en Brasil 2014 y el neerlandés Arjen Robben en Sudáfrica 2010.



“Ver a Messi levantar el trofeo en Qatar sería realmente especial para nosotros”, reconoció el secretario general del Comité Supremo de Qatar 2022, Hassan Al-Thawadi, en una entrevista con el sitio Télam en septiembre. El mundo espera lo mismo en nombre de la justicia.

4

En cuatro de las seis presentaciones de Argentina fue elegido por la Fifa como el jugador del partido (México, Australia, Países Bajos y Croacia), con lo que igualó la marca que él mismo logró en 2014.

Otamendi cumplirá los 100 partidos con la albiceleste

El defensor Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel de Lionel Scaloni, cumplirá cien partidos con el seleccionado argentino contra Francia.



El experimentado zaguero, de 34 años, alcanzará esta importante marca de presencias con la Albiceleste apenas el árbitro polaco Szymon Marciniak marque el inicio de la final de la Copa del Mundo en el estadio Lusail.



En la tabla histórica, Otamendi igualará a Sergio Agüero en la séptima posición luego de haber dejado atrás a Oscar Ruggeri (97), el misionero Sergio “Chiquito” Romero (96) y Diego Armando Maradona (91).