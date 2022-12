Las ferias de Posadas mueven la economía de casi 700 familias

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Las ferias francas están presentes en Misiones desde hace más de 27 años y en Posadas en particular, el 2022 cierra con 30 ferias, 80 emprendedores y casi 700 familias de productores. Su inicio se dio en medio de una crisis económica que afectaba a los hogares misioneros y entonces surgió una nueva alternativa de comercialización para cubrir los gastos de las familias.



En los últimos meses se incorporaron nuevos puntos feriantes tanto en el Jardín Botánico y en el barrio Nosiglia como en la chacra 189 y en el barrio Los Pinos. Además se registraron nuevos vendedores en la Secretaría de Desarrollo Económico que superaron la cantidad de expositores en relación al 2021. Este año hubo 200 personas más registradas que el año pasado.



La producción primaria en su mayoría está a cargo de productores provenientes de localidades del interior de la provincia.



“Los productos agropecuarios y hortícolas, que abarcan la producción de lechuga, cebollita, perejil, mandioca, batata son mayormente familias de Gobernador Roca, Cerro Azul, Andrade, Cerro Corá y Bella Vista”, detalló a El Territorio Ramón Montórfano, director de Producción y Ferias Francas de Posadas.



Por otra parte, la producción de carne, huevos o productos lácteos proviene de las localidades de El Soberbio, Colonia Aurora, Oberá y Panambí.



De esta manera, la mayoría de la producción primaria ofrecida en los puestos feriantes dependen de más varios cientos de productores que traen sus productos desde toda la geografía provincial.



Sin embargo, en el último tiempo la inflación y la suba de precios, especialmente del combustible, comenzaron a ser una de las grandes desventajas que sufren los productores que se trasladan hasta la capital misionera.



“Ese aumento, que se evidenció en los últimos meses, afectó directamente a los productores que venían del interior y muchos tuvieron que optar por venir cada 15 días a la feria y no todas las semanas. Incluso entre ellos charlaban y se intercalaban, para no faltar todos el mismo día, y así podían disminuir los gastos de traslado”, explicó Montórfano.



Actualmente la economía de las ferias posadeñas está operada en un 70 por ciento por productores provenientes de otras localidades y solamente existe una pequeña porción de feriantes vinculada a productores del Cinturón Verde metropolitano que se dedican a la venta de verduras y plantas ornamentales.



Tanto esos vendedores como elaboradores de panificados y demás dependen de la producción específica de chacras y espacios de cultivos que rodean a Posadas.



“La gran diferencia de precios en relación a supermercados está en las verduras, ya que en las carnes hay menor diferencia. Esos productos de hojas verdes tienen mayor porcentaje de ventas en la temporada de verano. Además, por más que sea mínima la diferencia de precios, estamos en una época en la que el lechón es uno de los alimentos más pedidos, previo a las fiestas”, especificó el titular del sector.



Si bien la producción de carne de cerdo disminuyó por el fuerte aumento en los costos de los alimentos, se espera poder cubrir la demanda de las fiestas.



Y más allá de la época, los productos de los feriantes mantienen precios estables mediante la comercialización directa entre el productor y el cliente. Al tener el respaldo de la ley que avale la actividad sin impuestos, pueden vender a un menor y diferencial precio.



“Las ferias están para dar la posibilidad a que los consumidores accedan a un mejor precio y calidad. Además, el gobierno provincial implementó tickets específicos para ferias francas en donde pueden ir e intercambiar por productos. Por este motivo y sumando el contexto económico actual, la cantidad de personas que eligen comprar a feriantes aumentó considerablemente”, destacó el funcionario.



Con 30 ferias registradas en la Dirección de Ferias Francas, 20 productores del Cinturón Verde que reciben el acompañamiento de la Dirección de Producción Municipal, sumado a emprendedores locales, la actividad del sector finaliza un año positivo.



Estos últimos, también se adhieren no solamente a las ferias periódicas, sino también a las extraordinarias, como las que se realizan en algunas fechas puntuales en la plaza San Martín.



Según concluyó Montórfano, esta semana previa a la Navidad, las ferias francas tendrán días y horarios especiales, para que todos los vecinos posadeños tengan la posibilidad de comprar y ahorrar.

Días y horarios de las ferias

La última semana antes de la Navidad tendrá días y horarios especiales en ferias habilitadas. Este lunes funcionará la última venta de feriantes del año frente a la Cámara de Representantes, de 6 a 12; luego la actividad se retomará en febrero.



Para el próximo martes estará habilitada la feria del Concejo Deliberante.



En tanto, el miércoles 21 abrirán varios puntos. Entre ellos estarán funcionando la feria de Itaembé Miní, la de Santa Rita, la de la Chacra 32-33, la feria del barrio Jardín y, en el centro, la que está ubicada en el Tribunal de Cuentas. El jueves 22 habrá una feria extraordinaria de emprendedores en el Parque Paraguayo de 18 a 22.



Para el sábado 24 y 31 de diciembre, por única vez estarán habilitadas todas las ferias de la ciudad de 7 a 13.



Esos días estarán abiertas al público las ferias de Villa Cabello, club Centenario, la que está en las instalaciones del club Guaraní, la del club Racing, la del Partido Justicialista y la del barrio Los Pinos. Por otra parte, el mismo sábado se podrá acceder a productos de expositores feriantes de la chacra 189. También en los barrios Nosiglia, Itaembé Guazú, Itaembé Miní, A-4, Miguel Lanús y Los Álamos y la feria del Jardín Botánico.

