Balance positivo en el Concentrador de Eldorado

Hugo Núñez, responsable del Mercado Concentrador Zonal, realizó un balance positivo respecto al crecimiento y consolidación del mismo. El 2022 fue el primer año calendario completo de funcionamiento del mercado concentrador, ya que fue inaugurado el 12 de octubre de 2021.



“El balance es muy positivo, Cuando me hice cargo había 12 puestos del mercado que no estaban cubiertos y hoy los 30 puestos tienen productores que venden. Al mismo tiempo, pasamos de los aproximadamente 700 productores que había cuando se inauguró, a prácticamente 1.000 hoy en día, donde hay productores pertenecientes a 14 municipios”, afirmó.



Al momento de asumir, Núñez se había fijado algunos objetivos a cumplir. “De esos objetivos que me fijé al hacerme cargo algunos los pudimos cumplir y otros estamos intentando hacerlo. Logramos, como decía antes, el pleno funcionamiento de los puestos de venta, y el aumento del número de productores. También ahora tenemos un vehículo para ayudar a los pequeños productores a trasladar su producción desde algunas colonias más alejadas que antes no lo podían hacer por el valor del flete que les cobraban. Eso ayudó muchísimo a que se sumen productores. Nos queda aún concretar lo del camión con equipo de frío como tienen otros mercados, que ayudaría a los productores ya que para algunas cosas es necesario el transporte con frío. Espero que durante el 2023 lo podamos lograr”, dijo.



La afluencia de gente también se incrementó significativamente. “Tenemos un promedio de más o menos 1.000 personas por semana que asisten al mercado. Lo bueno es que hay puestos que ya tienen su clientela y semana tras semana les van a comprar. Además hay otro tipo de consumidores que son los pequeños almacenes de barrio, o verdulería, que van y compran al por mayor, a un precio menor para poder revender, lo que es beneficioso para todos. La mayor cantidad de gente se acerca los fines de semana”, agregó Núñez.



Aún a pesar de los avances, el administrador expresó que hay cosas en las que se debe mejorar: “Uno de los aspectos que estamos en deuda es el del personal que trabaja en el mercado. Por un lado, el grupo que trabaja con nosotros es reducido y necesitaríamos más personas. Pero además de eso también es necesario capacitarlos y aumentarles sus ingresos. Muchos de quienes trabajan son prestadores de servicios con ingresos muy bajos. Elevé una propuesta al respecto y veremos qué nos contestan”.

