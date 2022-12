El desafío jardinense son los precios

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

En Jardín América, los feriantes se apostan en la galería de la Municipalidad local con el objetivo de brindar a la comunidad productos frescos, con producción propia y precios accesibles, aunque también esto implica un gran esfuerzo, más aún con las dificultades que se atraviesa por la inflación, sequía y aumento de combustible.



Nelson Gertel, presidente de la feria franca jardinense, en diálogo con El Territorio contó las distintas realidades que se ven a la hora de presentar los productos y vender a los vecinos de la localidad, aún así se mostró conforme por el trabajo hecho durante el año y los proyectos a futuro. “Fue un buen año, no como se pensó, pero se puede hacer un balance positivo, porque a pesar de todo se vendió y hubo productos que faltaron”, dijo. Además, sostuvo que la sequía, la inflación, aumento y faltante de combustible incidieron para que algunos productores no puedan llegar al predio para vender sus cosechas.



En cuanto al precio de verduras y frutas que exhiben tuvo poco incremento para la venta al consumidor: “Lo que fue choclo y mandioca subió apenas el 25% durante el 2022 debido a la poca producción y la sequía, pero lo demás se mantuvo”.



“Trataremos de no subir el valor de las producciones hasta junio del año próximo, ojalá que no perjudique mucho la inflación y todos aquellos que tienen producción propia pueden acercarse para ofrecer en la feria”, concluyó.

Destacan que crece la cantidad de mercados en las localidades misioneras Balance positivo en el Concentrador de Eldorado Las ferias de Posadas mueven la economía de casi 700 familias