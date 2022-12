El emotivo posteo De Paul antes de la semifinal: "Por ustedes, por nosotros, por nuestro país"

martes 13 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

Cuando Rodrigo De Paul no juega, la Selección Argentina no es la misma. Claro, no por el nivel de quien lo reemplace ni mucho menos, sino por la constante intensidad que el mediocampista imprime en la mecánica del juego y a la hora de presionar al equipo rival. Ante Croacia, por la semifinal del Mundial de Qatar 2022, todo parece indicar que Lionel Scaloni contará con él desde el inicio y en vísperas a la sexta final que tendrá la Albiceleste este martes, el hombre del Atlético de Madrid realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. Mirá.

El estratega oriundo de pujato tocará el equipo (volvería a la línea de cuatro en el fondo) y para eso espera por De Paul y Ángel Di María, los dos jugadores que tuvieron molestias en los últimos días. Quien elige lucir la siete en la espalda para defender los colores patrios fue titular hasta acá en todos los partidos de Argentina en el Mundial, llegó con lo justo al cruce del viernes ante Países Bajos por una molestia muscular. Ayer realizó trabajos específicos, hoy se lo vio sin vendaje y todo indica que volverá a estar desde el arranque ante Luka Modric y compañía.

"Por ustedes, por nosotros, por nuestro país. Mañana más que nunca TODOS JUNTOS 💙🤍", escribió el volante en su cuenta personal de Instagram a pocas horas de saltar al campo de juego para intentar posicionar a la Albiceleste en una nueva final del mundo y quedar en la historia grande del fútbol argentino.

A su sentido pie de foto donde deja a entender que mañana jugamos todos los argentinos, lo acompañó con un video suyo viviendo la definición por penales ante los neerlandeses. Tras el penal definitorio de Lautaro Martínez se puede observar como el mediocampista se desploma en el verde césped sin poder contener las lágrimas y con sus dos manos en el rostro.