Entre sueño y realidad

jueves 08 de diciembre de 2022 | 8:31hs.

Durante noviembre se llevaron a cabo los World Skate Games, que tuvieron lugar en Buenos Aires, Vicente López y San Juan. Allí, el misionero Nahuel Chamorro cumplió el sueño de patinar junto a los mejores del mundo y se consagró como el mejor de América en Skate Cross, una disciplina que nunca antes había practicado. Su participación también le sumó 76 puntos para el próximo mundial, previsto a realizarse en 2024 en Roma.

“No me esperaba llegar a donde llegué. Fue un sueño hermoso estar patinando con los mejores del mundo”, manifestó en diálogo con El Territorio. En ese sentido, destacó: “Aprendés muchísimo, te conocés y armás una buena red de contactos; absorbés estilos, trucos, técnicas, todo”.

La tercera edición de esta competencia comenzó el 22 de octubre y finalizó el 13 de noviembre, reuniendo a 7.000 atletas de 80 países.

En Buenos Aires, el deportista se inscribió en tres categorías de Roller Freestyle. “No me esperaba llegar a la final de Park, fue una locura. En Street no me fue tan bien porque estaba cansado y no pude bajar en todas las pruebas, me caí varias veces y en Vertical no tenía idea de cómo hacerlo porque en el país no hay dónde entrenar, tenía 4,5 metros de altura la pista”, resumió.

Alcanzó el tercer lugar en América en Park, quedó 23º de 30 competidores en Street y se posicionó octavo en Vert.

A raíz de esta experiencia, Nahuel consideró que debe mejorar su técnica en Street, agregar giros en el aire y perfeccionar la prolijidad de sus trucos. “En Posadas no tengo las pistas que necesito, así que tengo que entrenar en Córdoba, también se complica practicar solo porque te desmotivás sin compañeros, pero creo que para Francia en mayo del 2023 llego”, dijo en relación a la próxima edición del Festival Internacional de Deportes Extremos.

A su vez, analizó que en Buenos Aires “eran muchos nervios desde el primer día, competimos cada dos días y después un día detrás del otro, sí fue un desafío San Juan porque nunca había hecho Skate Cross y quedé séptimo en el mundo”.

De esta manera, el joven posadeño se consagró como campeón de América en una disciplina deportiva que nunca había practicado. A nivel mundial, se posicionó detrás de dos italianos y cuatro franceses. Además, los competidores tuvieron un día menos de entrenamiento dado que la pista sanjuanina estaba preparada en tierra y la organización tuvo que dedicarse a poner madera para que los patines puedan deslizarse.

“Es muy distinto a lo que practico y no tenía las ruedas que necesitaba para competir, eran más chicas. Aparte implica otra técnica para ir cruzando las montañitas y se necesitan patines de fibra de carbono para que sea más liviano y tenga más reacción al levantar los pies al saltar las rampas. Fue sorprendente mi puesto ahí”, señaló.

“Me faltan muchas cosas básicas que acá no puedo practicar. Es un deporte individual, pero necesitás de otras personas para potenciarte, si no cuesta mucho estar motivado. Para mí es un súper logro todo esto que pasé al aprender y entrenar solo, estoy muy contento”, expresó.

Asimismo, comentó que en los días que le falta motivación, establece metas cortas, como practicar un truco específico hasta lograrlo.

La escuelita ya está en marcha

Por otra parte, Chamorro adelantó que desde su escuelita de roller freestyle, que ya cuenta con 25 alumnos, planea formar una asociación junto a los tutores a fin de poder conseguir los fondos necesarios que se destinarán a construir las pistas de práctica necesarias en Posadas.