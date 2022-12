Luis Enrique, tras la eliminación de España: "Ahora mismo, mi futuro me importa cero"

martes 06 de diciembre de 2022 | 20:07hs.

Tras el 0-0 en los 120 minutos, España cayó por penales ante Marruecos en el duelo de octavos de final y se despidió del Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique, entrenador de la selección, habló luego de la eliminación y dejó una contundente frase acerca de su futuro.

En primer lugar, el DT hizo un análisis del encuentro y felicitó a Marruecos por obtener la clasificación: "Han sido mejores en la tanda de penaltis y se felicita. Esto es así. El fútbol es un deporte maravilloso y apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara: se puede ganar sin atacar. Hemos generado once disparos y en la última jugada Sarabia ha dado al poste. Los penaltis nos han costado, pero estoy muy orgulloso de mi equipo".

Por otro lado, el entrenador de 52 años fue contundente al ser consultado acerca de su continuidad. "Este no es el momento para hablar de mi futuro. Tengo más salidas que el metro. Ahora tengo ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y estar con ellos", dijo. Y agregó: "A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera".

Para terminar, Luis Enrique dejó un interesante concepto luego de la derrota. "Tenemos que aprender a perder. Al acabar el partido he hablado con los jugadores, los he animado y les he agradecido sus esfuerzos. La vida continúa, es una experiencia que les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir", finalizó.