Los familiares de los muertos por Covid piden la renuncia de Cerruti

viernes 11 de noviembre de 2022 | 8:40hs.

René. David. José. Mary. Coca. Sergio. Liliana. Y miles de nombres más. Todos se leen sobre un sinfín de piedras colocadas en Casa Rosada como homenaje a los muertos por la pandemia de covid-19. Durante la tarde del pasado miércoles, la funcionaria nacional ofició de guía en la Casa Rosada para la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, y al mostrarle la vista de Plaza de Mayo desde uno de los afamados balcones de Balcarce 50 lanzó una cuestionada frase. "La derecha ha puesto sus piedras", expresó la portavoz presidencial y la oposición criticó duramente a la funcionaria.

"No son piedras de la derecha, son argentinos muertos por culpa de la corrupción". Esa frase y otras similares se repitieron en boca de los familiares de las víctimas. Todos los dardos apuntaron a una persona: Gabriela Cerruti, tras sus polémicas declaraciones. Y el pedido de renuncia se fue replicando con el correr de las horas.

Según informan voceros de Clarín, lo que desencadenó el enojo de familiares, amigos y conocidos de las víctimas, fue la palabra de la funcionaria del Gobierno nacional durante una recorrida por la Casa Rosada junto a la ministra de Igualdad española, Irene Montero.

"La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por covid", ironizó Cerruti al hacer referencia al monumento a los muertos por coronavirus.

Y los familiares de los muertos no dejaron pasar la descalificación. "Sólo pido respeto ante tanto dolor", exclamó Natalia Berti, una ciudadana rosarina que perdió su madre, Liliana, el 22 de diciembre de 2020.

"Los dichos de Cerruti lastiman mucho. Las heridas no sanaron. Cada piedra representaba a cada argentino que no pudo ser cuidado ni ser velado y enterrado", le contó a Clarín.

Vidal, Iglesias y Bullrich entre las críticas de la oposición



Dirigentes de la oposición criticaron duramente a Cerruti por sus comentarios sobre las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19.

''Las piedras no son de la derecha, Gabriela Cerruti. Son de todos los argentinos que perdieron a un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos'', lanzó la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal.

En redes sociales, también hubo quienes le recordaron ​a Cerruti que durante la pandemia el oficialismo armó un vacunatorio VIP y organizó fiestas en la Quinta de Olivos cuando estaba prohibido. "Tuvimos que poner piedras para homenajear a nuestros muertos porque ustedes, 'la izquierda', nos negaron la despedida... mientras hacían fiestas en Olivos", exclamó Laura, otra usuaria de Twitter.

En tanto, el par de Vidal, Waldo Wolff manifestó: ''Qué vergüenza, Gabriela Cerruti. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza'', cerró.

Tal fue la repercusión y la magnitud que el hashtag "Renunciá Cerruti" se transformó en la primera tendencia de la red social en la Argentina.

Hola @gabicerru

Mi vieja no era de derecha, ni de izquierda, y esta ahí. Es mi mama. Esa falta de respeto descomunal, tiene que costarte el puesto.



Mi mama murió sola, por uds. Y muerta le siguen faltando el respeto#RenunciaCerruti pero deberías ser echada por @alferdez — Lau 😻 (@LaCaaautiva) November 10, 2022

Renuncia @gabicerru, no tenes vergüenza de haber dicho lo que dijiste de las victimas de covid.#RenunciaCerruti pic.twitter.com/hEkXv2Q2VK — @MattoneFabianá… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… á… (@MattoneFabian) November 10, 2022

Las disculpas de Cerruti

''Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras'', fueron algunas de sus palabras en Twitter.