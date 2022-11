Figuras en problemas: los que se pierden el Mundial, los que están en duda y los que llegan al límite

La cuenta regresiva no se detiene, y el factor psicológico es un elemento muy importante en esta recta final al Mundial Qatar 2022, que inevitablemente comenzará el domingo 20 de noviembre. Cada futbolista que lucha por un lugar en los 32 planteles mundialistas que competirán por la Copa en Doha es consciente de que cualquier lesión de importancia durante estas semanas lo dejará afuera de la gran cita.

En el plantel argentino no hay futbolistas descartados, aunque hay preocupación por la situación de Gio Lo Celso, cuya lesión puede ser más grave de lo imaginado. Si el técnico Lionel Scaloni lo lleva, el volante llegaría a la Copa del Mundo, pero se perdería al menos el debut ante Arabia Saudita, que será el 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Lusail, donde el grupo C levantará su telón.



Asimismo, según un comunicado por La Nación, ya hay un listado de nombres de importancia, que ya saben que verán el Mundial 2022 por TV, y otros que intensifican sus respectivas recuperaciones. Aquí, sus nombres y el estado de situación de cada uno.

Los que se pierden el Mundial

El jugador de RB Leipzig estaba destinado a ser el delantero titular de la selección que dirige Hansi Flick, pero un infortunio durante la última jornada de la Champions League terminó por confirmar su marginación de la máxima cita del deporte. Cuando había pasado apenas un cuarto de hora en el partido del miércoles contra Shakhtar Donetsk, el ex Chelsea recibió una fuerte barrida de Taras Stepanenko, y aunque en un principio intentó continuar jugando, finalmente debió ser reemplazado a los 18 minutos.

Este jueves, el futbolista surgido en Stuttgart se hizo estudios, y los resultados arrojaron lo peor: una lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo que lo margina hasta 2023. “Son noticias muy tristes. Me siento muy mal por Timo, dado que se va a perder un Mundial en el que estaba decidido a jugar”, se lamentó Flick, cuya confianza en Werner fue retribuida con ocho goles durante su etapa como seleccionador. “Por sobre todo, su ausencia es una gran pérdida para el equipo. Todos le deseamos una pronta recuperación”.

ℹï¸Â Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.



