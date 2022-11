Avanzan en el estudio de implementar tolerancia 0 en alcohol para los conductores en Eldorado

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 12:45hs.

Se realizó en el Concejo Deliberante de la localidad de Eldorado una reunión para analizar el proyecto de ordenanza sobre la aplicación de tolerancia 0 al alcohol. Fue Ageda Saenger, presidente del cuerpo deliberativo, quien presentó a principios de año un proyecto de ordenanza para implementar la medida.

A partir de ese proyecto, y como medio de recabar la opinión de los sectores involucrados, los concejales se reunieron el día martes con integrantes del Ministerio de Salud de la Provincia, encabezado por el Dr. Oscar Francisco Alarcón, Ministro Secretario de Salud de Misiones y su equipo de colaboradores; el Director de Tránsito y Transporte Municipal, el Crio. (RE) Fidel Núñez; el Director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial, Sr. Hugo Kovalski y el Dr. Abelardo Giavotto, exconcejal de la ciudad.

"Nosotros como Ministerio de Salud Pública, venimos evaluando hace mucho tiempo cuales son las consecuencias que produce el alcohol en el volante en el ámbito sanitario. Está claro que el alcohol produce trastornos, no importa la cantidad, porque el impacto depende individuamente de cada persona. Lo importante es saber el que conduce no toma”, expresó el Ministro Alarcón, al tiempo que explicó que "la postura de Salud pública es lograr una norma que regule y ponga a toda la población bajo un mismo nivel normativo, el que conduce no consume. Es muy útil presupuestaria, económica, financiera y socialmente, disminuyendo la capacidad en nuestros hospitales".

Por su parte el Director de Vialidad Provincial, Hugo Kovalski, expresó su apoyo al proyecto de ordenanza al manifestar: “Es más que positivo esta ordenanza de alcohol cero, coincido en todo lo que se ha manifestado”, agregando “Nosotros tenemos, mediante nuestro Centro de Salud, los mecanismos necesarios para comprobar si una persona a ingerido alcohol o algún alimento que le genere un test alcoholémico positivo. Situación que será muy útil para la puesta en marcha de la normativa en análisis”.

Tanto el Director de Tránsito, como el Dr. Abelardo Giavotto, también se mostraron proclives a

la aprobación de la iniciativa parlamentaria.