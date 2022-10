“Es un sueño cumplido”

sábado 29 de octubre de 2022 | 17:00hs.

El posadeño Nahuel Chamorro, de 17 años, participará desde hoy en todas las categorías World Skate Games; el evento se llevará adelante hasta el 13 de noviembre en Buenos Aires, Vicente López y San Juan.

Hoy van las etapas de clasificación y hay una enorme expectativa. “Estoy compitiendo contra los mejores del mundo, es como que esté con Messi al lado mío y cambian los miedos”, manifestó en diálogo con el Territorio.

El deportista explicó que “el roller freestyle es el patinaje agresivo en rollers en todo lo que sea rampas; allí se hacen trucos y piruetas en el aire, haciendo grinds en calle y cajones”.

A los 9 años Nahuel probó los patines de un amigo y, desde entonces, no se bajó más. “Empecé haciendo slalom, que es ir esquivando los conos. Hice eso unos seis meses hasta que me pasé al skate park en El Brete -Posadas- y empecé a saltar. Ahí estuve un año y medio hasta que empecé a hacer piruetas en el aire y cambié mis patines. De eso pasaron aproximadamente siete años”, repasó.

“No miraba ni conocía a nadie, entonces pensaba que estaba haciendo trucos nuevos pero que en verdad ya existían. Fui aprendiendo con los años”, contó.

La clasificación

Ahora Chamorro se medirá con sus ídolos en la disciplina que ama. “La Confederación Argentina de Patín me brindó estadía en el Cenard de Buenos Aires y los pasajes hasta San Juan para competir en la modalidad de Skate Cross entre el 10 y el 13 de noviembre. En 2021 se hizo una competencia nacional de rampas en Tecnópolis y quedé sexto en la competencia y cuarto en el ranking; en junio de este año se hizo el Sudamericano en San Juan y quedé cuarto en parque y 15º en street. Eso me sumó puntos también”, indicó.

“Las rampas las veo medio complicadas pero estuve entrenando en Córdoba, donde está la única pista olímpica de BMX de Argentina, por lo tanto son rampas muy parecidas y tengo algo de idea”, analizó.

Para enfrentar este desafío, el patinador recalcó su deseo de ser finalista y qué significa. “Tengo muchas chances de llegar a la final. Eso sería un logro muy grande y haría historia en Argentina porque sería la primera vez que se llega”, dijo.

Sobre esa línea, expresó su alegría por llegar a los World Skate Games: “Estoy re feliz porque hace casi nueve años que patino y estuve esperando para que se me de competir contra los mejores del mundo, mis ídolos y en esta rampa. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado y es un sueño que se me está cumpliendo probar la rampa, hacer vertical, competir con los pros del mundo y medirme contra ellos. Si bien no tengo su nivel, estoy muy cerca de ellos con mucho esfuerzo”.

Entrenamiento y desafíos

En la modalidad de Roller Freestyle, el posadeño competirá como junior en la categoría PRO-de 24 a 30 años- junto a 30 patinadores de Chile, Colombia, México, Brasil, Japón y Estados Unidos. Luego de los entrenamientos, hoy se inicia la ansiada clasificación.

“No me dedico a street pero tengo algunos trucos y más que nada voy a disfrutar e intentar controlar los nervios para estar más tranquilo para el park, que es mi potencial”, indicó Chamorro.

En tanto, la pista de Vert también implica un desafío dado que “no tenemos un vertical donde entrenar en Argentina, no sólo los que andamos en rollers, sino para BMX y skate que son dos deportes olímpicos”, puntualizó. La competencia se transmite por TyC Sports y Deporte E.

Sobre su preparación, el patinador comentó que practicó una semana en Posadas hasta que ocurrió lo inesperado: “Me salió la doble mortal para adelante”. “Soy el único que hace ese truco específicamente y a nivel nacional son muy pocos porque es muy difícil controlar la caída; vas muy alto y tenés que ir muy decidido. Hay que caer parado pero cuesta controlar el giro porque va muy fuerte y es difícil frenarlo, sobre todo porque no ves el piso haciendo la mortal para adelante hasta que ya terminaste, para atrás es más fácil”, detalló. Es un truco que empezó a practicar en 2019 y con el cual, aseguró “tengo muchas posibilidades de llegar a la final y quedarme entre los diez mejores”.

“En las primeras pasadas voy a ser más preciso con lo que ya sé y en las segundas pasadas voy a animarme un poco más, metiendo slider y la doble mortal. Tengo que concentrarme y estar muy enfocado porque es un truco arriesgado. Si dudo, me puede salir muy mal”, sopesó.

Una escuela que busca seguir creciendo



Desde hace ocho meses Nahuel Chamorro también se dedica a enseñar a patinar a alumnos de todas las edades en el Skatepark y en el Bike Park de Posadas. “Tengo 22 alumnos y se van sumando cada vez más. Sólo tienen que saber mantenerse de pie y caminar para que yo les enseñe con los patines”

“Estoy los martes y jueves de 18 a 21, y los sábados y domingos a partir de las 8 hasta las 13 horas. Enseño a la gente a empezar desde cero, pero les llevo a tirarse de las rampas”, invitó.

Al respecto, añadió que “es un montón haber generado esto, además que está buenísimo poder enseñarles en una semana cosas que a mí me llevaron años hacer solo”.