Hinchas de Racing colgaron pasacalles con amenazas e insultos contra Copetti y Gago

jueves 27 de octubre de 2022 | 9:28hs.

Racing estuvo muy cerca de ser campeón pero un penal fallido en los últimos minutos del partido con River fue la gota que rebalsó el vaso. Este jueves colgaron pasacalles en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda en donde quedan apuntados Enzo Copetti, el resto de los futbolistas y el cuerpo técnico que comanda Fernando Gago.

“La camiseta de Racing es para valientes”, reza uno de los mensajes. Y los otros dos pasacalles tienen tintes más violentos: “Jugadores, cuerpo técnico.. mediocres pechos fríos” y “Copetti bocón, hacete cargo cagón”. El delantero quedó marcado porque varias fechas antes de la finalización del torneo dijo que iban a salir campeones. La bronca está porque no se hizo cargo de ese penal sobre la hora que podría haber significado el título.

El miércoles por la tarde, Copetti reapareció con un duro posteo en Instagram dedicado a la gente de la Academia: “Hice mil cosas bien y nadie dijo nada; hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo”. El delantero es criticado por los hinchas por no hacerse cargo del penal que podría haberle dado el título a la Academia.

Otro pasacalles que apareció en las inmediaciones del estadio es lapidario: “Los cobardes no hacen historia”.

Se trata de un momento muy delicado en la Academia. El equipo de Fernando Gago salió primero en la tabla anual con 80 puntos pero no pudo conseguir ningún título: perdió en semifinales de la Copa de la Liga ante Boca, cayó en la Sudamericana de manera prematura, quedó eliminado en la Copa Argentina vs Agropecuario y se le escapó el título en los últimos minutos ante River.

La trama del penal errado de Racing: la discusión entre cinco jugadores

Racing estuvo a solo unos segundos de consagrarse campeón, pero una mala decisión en la ejecución del penal definitorio terminó por empañar lo que podría haber sido una fiesta.

Al mismo tiempo que Independiente había logrado el empate en la Bombonera, el árbitro Pablo Echavarría cobraba un penal en el Cilindro a favor de la Academia que en caso de convertirlo lo dejaba muy bien parado para la consagración. Sin embargo, una discusión entre los jugadores terminó por ensuciar el momento.

Antes de la pena máxima un grupo de futbolistas académicos se reunió en el área de River. Mientras los Millonarios le protestaban al árbitro la sanción, Enzo Copetti, Gabriel Hauche, Jonathan Galván, Eugenio Mena y Gonzalo Piovi discutían sobre quién iba a ser el ejecutante.

En ese momento había dos pelotas: Galván sostenía una y Hauche la otra. Eran los máximos candidatos. Mientras tanto, Fernando Gago miraba desde el banco. El DT les había dado vía libre para que decidieran en cancha al pateador.

Fue entonces que Enzo Copetti terminó por zanjar el problema. Agarró la pelota de Hauche y la sacó de la cancha. Ahora Jonathan Galván iba a ser el responsable de patear.

Lo que sigue es historia conocida: el defensor, que llegó en este torneo desde Huracán, pateo al costado derecho de Armani, que le atajó el tiro y llenó de tristeza el Cilindro.

Las imágenes del video de ESPN muestran también que mientras los futbolistas de Racing iban corriendo hacia el rebote, Enzo Copetti se quedó parado en el borde del área grande sin reacción alguna.

La situación del penal es de lo más comentado entre los hinchas de Racing que aún no salen de su asombro. Muchos no entienden por qué el penal no lo pateó alguien de experiencia y lo hizo un jugador que es suplente y que recién llega al club. Será tarea de Gago o de los futbolistas explicar la decisión que terminó por arruinar la fiesta.