Día clave en el juicio a los imputados por violento robo a un Pago Fácil

miércoles 26 de octubre de 2022 | 2:29hs.

A la espera de varios testigos ausentes en la primera jornada, continuará hoy el juicio oral que tiene como imputados a Cristian “La Roca” Braganza (32) y a Dante Bergese (31), acusados de robo calificado por el uso de arma en perjuicio de los propietarios de una sucursal de Pago Fácil de Oberá.

El inicio de la segunda audiencia está previsto para las 8.30 en sede del Tribunal Penal Uno de Oberá, cuerpo presidido por Francisco Aguirre, quien estará secundado por José Pablo Rivero y Jorge Villalba.

El hecho que se investiga se registró el 9 de marzo del 2020 al mediodía, circunstancia en que dos encapuchados abordaron a Esteban Pacheco (44) y su esposa Débora Welke (37) en la vereda de su local ubicado en la intersección de calles Córdoba y Wilde.

Los malvivientes agredieron a la pareja y que les sustrajeron una mochila que contenía 2.069.100 pesos.

Pacheco sufrió un corte de arma blanca en el hombro izquierdo, además de múltiples excoriaciones. También Welke fue agredida con golpes de puño y patadas.

Previo al hecho la mujer se hallaba en tratamiento oncológico, cuadro que se tornó irreversible. Casualmente, el deceso se produjo el último jueves, el mismo día que comenzó el debate oral.

En tanto, su esposo debería comparecer en la jornada de hoy, al igual que tres testigos que estuvieron ausentes en la audiencia inaugural.

La importancia del aporte de éstos últimos radica en que fueron quienes complicaron a los imputados en la instrucción. En consecuencia, el Tribunal ordenó que dichos testigos comparezcan por la fuerza pública.

En la requisitoria de elevación a juicio se citó que el 9 de marzo del 2020 al mediodía el dueño de la sucursal de Pago Fácil de calle Córdoba y Wilde de Oberá salió del local con una mochila que contenía 2.069.100 pesos, monto que pretendía depositar. Lo acompañaba su esposa.

Cuando estaban por abordar su moto, ya con los casos puestos, fueron asaltados por dos encapuchados que forcejaron por la mochila. Pacheco se resistió, fue lesionado con un cuchillo y luego le apuntaron con un arma, por lo que soltó el dinero.

Su esposa fue en su ayuda y también la golpearon. Los malvivientes tomaron la mochila y escaparon a bordo de un Volkswagen Bora negro, sin patente colocada.

Tomaron por Wilde hasta avenida Misiones y transitaron pocas cuadras, hasta Maipú y Venezuela, donde abandonaron el coche.

Luego las víctimas no lograron identificar a los sospechosos. En cambio, entre los testigos que se sentaron la base de la acusación se halla Daniel Nolasco, quien en la instrucción declaró que pasaba por el lugar y vio un vehículo con dos encapuchados en el interior, uno de los cuales tenía guantes de látex.

Enseguida escuchó gritos de auxilio y vio que el auto que se dio a la fuga. Más tarde, según el expediente, declaró que uno de los sospechosos “podría tener características similares a la Roca Braganza, al cual conozco porque soy de Apóstoles como él”.

Pero Nolasco fue uno de los testigos ausentes en la primera audiencia, al igual que Daniela Da Rosa y Diego Aby, quienes hoy deberían comparecer.

En tanto, ninguno de los testigos que se presentó el jueves identificó a los acusados en la escena del hecho.

Supuesta confesión

Por su parte, el remisero Maximiliano Albino Da Rosa (30) exhibió dudas ante el Tribunal, aunque luego ratificó sus dichos en la instrucción, previa lectura de los detalles.

Mencionó que en una ocasión La Roca le manifestó que “muchos se adjudicaban el robo al Pago Fácil y me contó lo que había pasado”, pero ante la pregunta de la fiscal aclaró que el imputado “no se adjudicó” el hecho.

Luego se procedió a la lectura de su declaración en la instrucción, donde contó que conoció a Braganza como cliente de la empresa de remises para la cual trabajaba. En ese contexto el imputado le vendió un auto que nunca le entregó.

“La última vez que estuve en su casa charlamos y le pregunté si era verdad que él había hecho el robo al Pago Fácil de donde se llevaron dos millones de pesos, porque circulaba ese comentario. Él es reservado, pero me dijo que sí; que él y Dante y otras dos personas más que no me dio los nombres. Que hicieron el hecho y abandonaron el auto cerca y se fueron en otro auto que nunca salió de Oberá”, declaró.

En la instrucción Da Rosa señaló que los acusados “siempre buscan plata fácil porque me preguntaron si no sabía de alguna changa. Me preguntaron porque en el 2016 caí preso porque me agarraron con un auto trucho”, reconoció.

Sostienen su inocencia

Por su parte, Braganza insistió en su inocencia y subrayó que “nunca tuve causas, pero después, como por arte de magia, me aparecieron todas juntas”, en relación a que su detención del 13 de agosto de 2020 fue en el marco del intento de asalto a una pareja de jubilados. Después le imputaron el atraco al Pago Fácil.

“Voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Sostengo mi total inocencia y nunca debí estar preso ni un solo día. Nunca pertenecí ni voy a pertenecer a este mundo, y quiero mi libertad”, manifestó de cara a los jueces.

También calificó como “cinematográfica” la acusación en su contra basada en los dichos de testigos que faltaron al juicio.

“En mi ignorancia pienso que una causa debe sostenerse en base a pruebas concretas, no en dice qué. Pero llegamos a esta instancia por dice qué. Arrancaron mintiendo y nunca se probó la veracidad de lo que declaró esta gente”, opinó.

Aseguró que siempre trabajó honradamente en varios rubros, más allá de su faceta como deportista.

A su turno, Bergese señaló que conoció a Braganza por su rol de luchador profesional de Artes Marciales Mixtas, luego fue su alumno e iniciaron una amistad.

Sobre el día del hecho indicó que “estaba en Posadas trabajando, como declaró mi empleador, por eso no tengo noción de por qué estoy preso. Estoy preso por un robo, pero no sé cómo la investigación llegó hasta mí porque no cometí el hecho”.

Con relación a la segunda jornada del juicio, para hoy se prevén los alegatos y la sentencia.