Cruzó el Paraná en canoa para salvar a su bebé prematuro

domingo 16 de octubre de 2022 | 10:00hs.

Delfina Colman Acevedo (21) dio a luz a su primer hijo Daniel el 19 de junio en un precario centro de salud de Mayor Otaño, Paraguay. Nació prematuro en la semana 27 de gestación (entre el sexto y séptimo mes), pesando 680 gramos y con graves problemas para respirar por lo que las chances de vida no eran alentadoras, más en un lugar sin recursos para atender tal complejidad.



Aún débil por el trabajo de parto y con la cabeza un poco aturdida ante la noticia de que su hijo no iba a sobrevivir, tomó la determinación junto a su pareja de cruzarlo en canoa dentro de una palangana hasta la comuna misionera de Eldorado para salvarle la vida.



Hoy, ambos se encuentran en el Hospital Materno Neonatal de Posadas y Daniel está a poco de cumplir cuatro meses, pesa casi 4 kilos y está pronto a recibir el alta médica después de meses de lucha. Agradecida y feliz, Delfina compartió su historia con El Territorio.



“Estoy feliz porque mi bebé está grande, está bien y ya falta poco para que nos vayamos a casa. Él pasó por muchas cosas y está acá. Los médicos dijeron que no iba a vivir, pero arriba hay un Dios y con él todo se puede. Acá en el hospital le quiero agradecer a los médicos y a los enfermeros que le cuidaron cuando me iba a descansar a la noche”, dijo emocionada esta mamá que no aceptó el destino que estaban deparando para su niño.



Luego de tres días en Eldorado, Daniel fue trasladado a Posadas porque allá tampoco podían hacer mucho por él, su condición era realmente crítica. Una vez en Posadas estuvo 75 días con respirador porque no lograba respirar por su cuenta, y el alimento ingresaba a través de sus venas.



Su caso en Posadas se atendió por la complejidad y porque tuvo la fortuna de que había una unidad de terapia intensiva disponible, dado que por lo general están todas ocupadas. Es que el centro de salud recibe pacientes de toda la provincia y del norte de Corrientes.



Cronología para salvar a Daniel

“Llegué al hospital (de Mayor Otaño) y ellos me querían trasladar a Encarnación pero yo no iba a llegar, lo iba a tener por el camino y tampoco había médicos para acompañarme. Había solo una partera que estaba de guardia”, contó Delfina sobre ese 19 de junio.



Tras los designios desalentadores decidieron cruzar el río Paraná. Ella se quedó internada y su pareja se encargó del periplo: compró una palangana, mantas, dos bolsas de agua caliente. Lo colocaron dentro del recipiente y lo abrigaron con las demás cosas.



“Allá no hay recursos, no hay incubadora, no tienen nada. Mi suegra me decía que soy joven todavía, que podía tener otro bebé, pero yo sentía mucho dolor por perderlo. Yo me dije a mí misma que él iba a vivir, en el momento que decidimos que cruce”, señaló con determinación.



El pequeño Daniel ya no necesita oxígeno durante el día y empezaron a quitárselo por la noche. Todos los estudios que le están realizando salen bien así que esta semana volverían a su pueblo y Delfina dejará atrás el albergue del hospital, en el que compartió su día a día con mujeres que se encontraban en su misma situación, apoyándose mutuamente.



Se reencontrará también con su pareja y padre de Daniel, que está esperando la fecha del alta para dejar la chacra y venir a buscarlos.