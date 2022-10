Cerraron las Olimpíadas Médicas con balance positivo y medallistas locales

sábado 15 de octubre de 2022 | 1:00hs.

Ayer se culminaron las Olimpíadas Médicas y de la Salud que tuvieron como anfitrión a Posadas y contaron con la participación de profesionales de la salud de catorce provincias del país. La competencia se llevó a cabo a lo largo de toda la semana, se estima que vinieron por el evento más de 2500 personas entre atletas y familiares que los acompañaron. Misiones tuvo varios medallistas entre los que se destacaron Aldo Vidal, en la maratón de diez kilómetros -prueba que se disputó al inicio del evento- y Horacio Melo en tenis ayer.



En este contexto Leandro Esperanza, médico especialista en diagnóstico por imagen y uno de los impulsores de las jornadas deportivas destacó a El Territorio, “ya terminamos el último día con el fútbol, tenis y básquet, creo que se cumplió con el objetivo; tenemos mucha satisfacción, logramos todo lo que habíamos pensado. El jueves hicimos la noche homenaje al evento y escuchando las repercusiones de los colegas muy positivas, muchos la calificaron como una de las mejores olimpíadas”.



A lo que agregó: “De Misiones participaron 360 deportistas, 290 de Posadas y el resto del interior de la provincia. Los otros 700 olímpicos vinieron del resto del país junto con sus familias, lo que genera un total de 2500 personas que vinieron a visitar Posadas, lo cual fue un incentivo muy grande para los comercios locales y en cuanto a movimiento turístico”.



Ayer se llevaron a cabo las finales de tenis en el club San Francisco en la que Horacio Melo, gastroenterólogo y deportólogo misionero, salió campeón. Dijo, “la verdad que fue muy fuerte para mí salir campeón acá en la provincia, me emocioné hasta las lágrimas, además me fue a ver mi hija. Como estuve en la organización y pendiente de muchas cosas, no creí que iba a poder sacar medalla olímpica pero a pesar de todo se pudo, estoy muy feliz”.



Por otra parte ayer se cerraron las finales de padel, allí Diego Urquidi -médico de la delegación correntina- expresó, “yo que jugué al padel en dobles con un compañero, tuve la oportunidad de recibir medalla y salir campeón en la categoría libres, teniendo edad de veteranos. La verdad que fue una muy linda experiencia porque estuvo muy bien organizado, nos alojamos en un lugar muy cómodo para todos. Las sedes estuvieron muy buenas, las condiciones de las canchas eran excelentes”.



La mayoría de los competidores se desempeñaron en más de una categoría deportiva, fue el caso de Urquidi, quien agregó: “Mientras que en fútbol perdimos en los cuartos de final de la copa de oro y en la llave de plata le ganamos a Santa Fe, salimos campeones de la Copa de Plata”. Destacó que en su caso, las Olimpíadas fueron una excusa para cruzarse con compañeros a los que ve una vez por año, con quienes cursó la carrera de medicina, “aparte de la parte deportiva la pasamos muy bien, se disfrutó mucho”.



Durante el evento no se dejó nada al azar, pensando en el turismo y la oportunidad de que la familia venga a dispersarse, se diseñó un sistema de pulseras para que las personas puedan acceder a todos los predios en los que se desarrollaron las actividades y puedan tener descuentos en locales comerciales y gastronómicos de la capital misionera. Además, el sistema de asistencia turística 3.0 fue una innovación agregada en esta ocasión, los asistentes pudieron consultar en tiempo real las inquietudes mediante WhatsApp.



Las olimpíadas contaron con una infraestructura de nivel competitivo profesional, ya que se desarrollaron en el Club Pirá Pytá, el Tacurú Social Club, el Club San Francisco, el Capri sede centro, El Galpón, el Cepard, el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, en Posadas y el Club Crucero del Norte de Garupá.



Por su parte, Dora Beatriz Cambas, oftalmóloga oriunda de Posadas que vive en San Vicente hace 12 años, resaltó: “Participar de las Olimpíadas Médicas siempre es una experiencia hermosa y muy enriquecedora, más allá de lo deportivo, el encuentro con amigos y poder compartir con la familia y con quienes siempre acompañan no tiene precio”.



Cambas compartió que participó en otras ediciones pero dijo que este año en particular tuvo “la oportunidad de estar en contacto con la organización como delegada de vóley y fui testigo de la pasión, compromiso y responsabilidad con la que mis colegas trabajaron -todo el año- para que podamos disfrutar de estas jornadas deportivas maravillosas”.



Y cerró: “El deporte es esencial para la salud y forma una parte muy importante en mí vida. Amistades sin igual he logrado gracias al deporte, se genera un vínculo muy especial entre las personas. La competencia en eventos como este es compartida y festejada por todos, porque el rival es tu colega pero también tu amigo y si te toca en suerte, también puede ser tu familia”.