Messi habló del temor de las lesiones de sus compañeros

viernes 14 de octubre de 2022 | 8:28hs.

Se aproxima el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde el balón comenzará a rodar el domingo 20 de noviembre y terminará el domingo 18 de diciembre y cualquier tipo de lesión enciende las alarmas en las distintas selecciones. Este es el caso de Argentina, que en los últimos días varias de sus principales figuras registraron diversas molestias físicas que tienen en vilo a los fanáticos del fútbol y la selección.

“Es un mundial diferente, al jugarse en una época diferente a las anteriores. Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera. Como decías vos, lo que le pasó a Paulo, a Fideo, a nivel personal ya lo preocupa a uno, y después ver esas cosas te da mas miedo, entre comillas”, reflexionó el capitán Lionel Messi durante una entrevista con medios nacionales.

El caso del futbolista de Juventus es el más leve de los dos. El elenco de Turín difundió un parte médico en el que informan que el rosarino tiene “una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho”. Según el comunicado, su recuperación demandaría aproximadamente unos 20 días, por lo que llegaría en óptimas condiciones para el debut ante Arabia Saudita en Estadio Lusail.

Lo de la ''Joya'', como apodaron a Dybala, se confirma ser más complejo, producto de una lesión en el recto femoral izquierdo. Aunque desde Roma aclararon que “ya inició el proceso de recuperación”, no explicaron los tiempos para su rehabilitación. La prensa italiana sostiene que el cordobés podría estar entre 4 y 8 semanas fuera de las canchas, por lo que corre serio riesgo de quedar afuera de la Copa del Mundo.

La Pulga, no obstante, aclaró que lo mejor es no salir a jugar con temor a sufrir una lesión y confía en que ambos futbolistas puedan decir presente en Qatar 2022. “Salir a jugar pensando en eso puede ser contraproducente. Y lo mejor es actuar con normalidad, como siempre. Jugar, es la mejor manera de estar bien. Ojalá se recuperen. creo que tienen tiempo de sobra para poder recuperarse y estar bien”, esbozó el capitán, que se perdió los últimos partidos con el PSG producto de un dolor en la pantorrilla. No obstante, este viernes se sumó a las prácticas junto al resto de sus compañeros.

“Leo está operativo, ha entrenado con normalidad esta mañana, pero veremos cómo reacciona a la sesión”, explicó el entrenador Christophe Galtier en la conferencia de prensa previa al duelo de este fin de semana ante Olympique Marsella.

Con el calendario cada vez más acotado, Lionel Scaloni tiene como fecha tope el próximo 21 de octubre para entregar la lista preliminar que puede albergar hasta 55 futbolistas y recién el 14 de noviembre estará obligado a anunciar la definitiva con 26 apellidos, aunque se espera que el recorte llegue antes ya que el 16 jugará el último amistoso contra Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, el cuerpo técnico sigue de cerca la salud física y las condiciones de un desenlace feliz para Ángel Di María (lesión en el posterior derecho), Joaquín Correa (molestia en el tendón de la rodilla izquierda), Juan Foyth (contusión postraumática en su rodilla izquierda), Paulo Dybala (lesión en el recto femoral izquierdo) y Juan Musso (fractura con desplazamiento del complejo orbital/maxilar derecho).