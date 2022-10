Infancias y maternidades trans: el documental “El Laberinto de las Lunas” pasó por Oberá en Cortos

miércoles 12 de octubre de 2022 | 14:57hs.

Con la mirada puesta en la comunidad trans, sus (sobre) vivencias y en busca de desterrar prejuicios, el film “El Laberinto de las Lunas”, dirigido por Lucrecia Mastrángelo, hizo su paso por el festival “Oberá en Cortos”. Se trata de un documental cuyo eje transversal son los derechos humanos que aborda las maternidades y las infancias trans. El film despliega los testimonios, sensaciones y reflexiones de Karla Ojeda, Maira Soledad Ramírez, Gabriela Mansilla y la participación especial de la artista performática Susy Schok.

La directora, Lucrecia Mastrángelo, explicó que es el resultado de un arduo trabajo de investigación, observación y de campo que tiene el compromiso militante de visibilizar las problemáticas y realidades que muchas veces el conjunto de la sociedad elige mirar para otro lado. “En cada película siento que me desconstruyo, me vuelvo a construir y salgo mejor persona. Son historias que me obligan a desterrar mis propios prejuicios y a tener una mirada no binaria”, reflexionó.

La directora, que en su experiencia como cineasta aborda problemáticas sociales, recordó la dura expectativa de vida de 40 años que tiene la comunidad trans. En este sentido, dijo que se trata de una deuda del estado y la sociedad en su conjunto. “A estas personas les es urgente adquirir y que se respeten sus derechos, como lo es la Ley de Identidad de Género. Manifestó que el cine es una herramienta formidable para visibilizar. “En eso está jugado mi hacer como artista, en un aquí y ahora político. No hay un hacer inocente y el documental pone en jaque el tema de la maternidad y se pregunta si la maternidad es solo biológica o hay otras maternidades posibles”, señaló.

Desde la mirada de la cineasta, abordar vida cotidiana de la comunidad trans desde una perspectiva audiovisual permite pensar al cine como una herramienta de transformación social. Se posiciona en el cine debate como la posibilidad de salir de la sala y continuar las discusiones. Piensa en el público y afirma que la imagen por sí sola no es revolucionaria, sino que requiere de una revisión de lo que pensamos, una vuelta a mirar desde otro lugar. “Hay una revolución cuando el espectador puede concientizarse y correrse de los estereotipos que nos dieron los medios de comunicación. Hay una idea de belleza, de estética y de lo que debe ser un varón y una mujer. Hay que romper con eso y darle lugar a las “cuerpas” que no son binarias, sino que son lo que quieren ser. Hay una lucha por invisibilizar y lo que no se nombra, no se existe y mirar para otro lado es quitar derechos”, remarcó.

Seminario: exploración y desarrollo de proyectos documentales

Con el desarrollo de políticas públicas audiovisuales en la provincia, el género documental despertó gran interés en la comunidad. En este sentido, la documentalista, Ana Zanotti, explicó que se apuesta de manera permanente a la formación y la capacitación en materia de investigación, exploración, estructura narrativa, producción y montaje.

En ese marco, este jueves 13, a las 14:00 horas se llevará a cabo el Seminario intensivo de investigación para proyectos documentales, que dictarán Ana Zanotti y Lucrecia Mastrángelo en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Está destinado a realizadores que se vinculen colaborativamente con la exploración y el desarrollo de un futuro proyecto de largometraje documental.

Al destacar la importancia de generar espacios de formación en el campo de la investigación documental, Zanotti remarcó que “no hay una sola manera de trabajar ya que el documental es un género de riesgo, búsqueda, exploración, posicionamiento creativo y expresivo sobre las realidades que elegimos recortar y mostrar desde nuestros puntos de vista”. La realizadora expuso que es el proceso el que otorga las herramientas que permitirán transformar una idea en una historia documental. “La formación permite contar las historias desde una mirada singular pero con las reglas de funcionamiento propias del lenguaje audiovisual”, finalizó.