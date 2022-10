Famosa es Luján Oliveira

miércoles 12 de octubre de 2022 | 5:30hs.

La ceramista posadeña Luján Oliveira se alzó con el primer puesto de la 10ª Feria de Artesanías del Mercosur (FAM), que se celebró en Puerto Iguazú y contó con alrededor de 200 expositores de diversos puntos del país. La distinción, denominada este año ‘Armando Cuella’, en honor al artista fallecido en plena pandemia, le fue otorgada a la misionera por su pieza de juego de té construida en cerámica caracterizada con la vegetación de la Tierra Colorada.

El juego -compuesto por una tetera, tres tazas, tres platos, una lechera, una azucarera y portasaquitos de té- fue elaborado por la ceramista en plena pandemia, mediante un proceso de trabajo minucioso y cuidado. “Es uno de los trabajos que más tiempo me tomé en hacer. Es un juego al que le tengo mucho cariño porque invertí bastante tiempo y dedicación, es una obra muy cuidada”, dijo en diálogo con El Territorio.

Luján participa de la FAM -organizada por la Fundación Artesanías Misioneras- desde sus comienzos y anteriormente se había alzado con el segundo puesto y una mención especial en ediciones anteriores. Pero este año, la gran feria traía una cuota extra de emoción y alegría: es que se trataba del 10° aniversario de la puesta y, además, era la primera vez después de la pandemia que los artesanos de diferentes partes del país volvían a reunirse.

“Esta feria -que se realizó durante cuatro días en Iguazú en el marco del primer Festival de Arte Sonoro Indígena- tenía esa alegría extra del reencuentro entre los artesanos. Fue una experiencia muy emocionante”, contó, al tiempo que detalló la importancia de estos encuentros que permiten un mayor convite de experiencias desde el arte y la creatividad: “El intercambio entre artesanos de diferentes lugares, y encima dedicado a diferentes rubros, genera una enorme riqueza en cuanto a contenido y producción. Porque muchos intercambian ideas o hasta materiales, otros se sugieren propuestas de qué podés agregar o con qué otros materiales podés fusionar tu trabajo y eso genera una riqueza increíble”.

Desde objetos de decoración, pasando por piezas de arte, utensilios de cocina o uso doméstico hasta indumentaria, y más, los expositores que participaron este año presentaron una gran variedad en productos realizados en tacuara, madera, metal, cuero, pintura, barro o cerámica, tejidos en fibra y otros materiales.

Además de lo expuesto en los stands, cada artesano debía elegir una pieza de su colección para que entrara en el concurso. La única consigna del certamen era que la obra representara simbólicamente a la región o provincia en que se llevó a cabo el evento. Y de todas las piezas en concurso, el juego de té de güembé de la misionera se alzó con el primer lugar.

“La idea es siempre crear con impronta misionera, imprimir nuestra huella. Busco que las personas se lleven un pedacito de Misiones con mi obra”, resumió la artista que confecciona cada pieza manualmente, sin moldes y desde el torno alfarero.

Por eso, cada pieza confeccionada por Luján es única. “Ninguna es igual a la otra y esa diferencia me encanta porque le da un toque especial a cada trabajo. Por más que intente replicarlo, ninguna pieza me sale igual a la anterior, todas tienen alguna particularidad o detalle y eso es lo rico del trabajo artesanal”, deslizó señalando que los colores o temáticas que le imprime a un juego de varias piezas es lo que permite la sincronía.

Sobre su pasión por la alfarería, la ceramista resaltó que el torno fue la herramienta de trabajo que mayor tiempo le costó “domar” durante su etapa de estudiante en la Facultad de Arte de Oberá. “Creo que por eso me hice ceramista y por eso lo amo, porque me llevó dos años aprender”, dijo recordando que se pasa horas practicando en el torno hasta que un día cortó la luz y debió mudarse un torno patero (se mueve con la fuerza de las piernas del escultor).

“Así llegó un día un profesor y me dio algunos tips para ir moldeando. Probé y me empezó a salir. Fue como un click, desde ahí no me bajé del torno”, señaló recordando sus primeros pasos y destacando su pasión por su trabajo.

Así como ama moldear, también le encanta dejar una huella misionera en cada una de sus obras. Y esta vez, su sello e impronta conquistaron la FAM.



Para agendar

‘Luján Cerámicas’

Como escultora, diseñadora, y ceramista, Luján Oliveira brinda clases -de miércoles a viernes y en diferentes horarios- en su taller. También comercializa sus productos y trabaja a pedido. Para mayor información o contacto con la artista, visitar el Instagram @lujanceramica.