Spears recargada: desde Instagram disparó contra familia y médicos

viernes 07 de octubre de 2022

En las últimas horas, la madre de Britney Spears, Lynne, le pidió disculpas a su hija públicamente por su dolor y le suplicó que la desbloqueara “para poder hablar en persona”.

La cantante no tardó en responderle con un mensaje en su cuenta de Instagram, con una cita de la escritora estadounidense Rita Mae Brown: “Una de las claves de la felicidad es una mala memoria”.

“Mamá, tomá tus disculpas y andate a la mier..!!!”, escribió enojada.

“¡Durante 13 años tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia... ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula !!!”, arrancó la estrella en su mensaje.

Y agregó: “Yo era el maldito santo que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba... ¡incluso en los Estados Unidos, la tierra de la libertad! Pasan los años y me sigue metiendo en un psiquiátrico!!!! ¡Ni una maldita persona me defendió!”.

Por último, la cantante le respondió directamente a su madre: “Tomá tus disculpas y vete a la mier..!!! Y a todos los doctores por joderme la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!!”.

Además, en el último tiempo, la princesa del pop llamó la atención subiendo fotos y videos desnuda en sus redes sociales. Britney suele deja comentarios a modo de broma sobre la aceptación de su cuerpo.

En uno de sus últimos posteos, Spears se mostró totalmente desnuda, tapando sus pechos con corazones, y hasta compartió un video, desafiando la censura de Instagram.