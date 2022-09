Correntino lanzó una rifa para poder viajar a Japón a trabajar

jueves 08 de septiembre de 2022 | 9:18hs.

Eduardo Ledesma es un estudiante oriundo de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, que tiene como sueño y gran objetivo viajar a Japón. Para ello viene realizando un trabajo arduo en aprender el idioma japonés, estudiar inglés y matemáticas, otro de los requisitos fundamentales; además de juntar el dinero. Todo ello para acceder a una beca de la Embajada Japonesa en Argentina, la cual tiene una cuenta regresiva ya que los becados no pueden ser mayores a 24 años. Con muchos de los requisitos avanzados, también calificó para poder dar clases de español una vez que llegue al país oriental, se le presentó el gran obstáculo que es la compra del pasaje para poder volar hacia tierras niponas.

Es así que se le ocurrió la idea de programar una rifa, como no posee los recursos suficientes para costear los gastos de los premios, contando su historia cargada de sueños y autosuperación, muchos comerciantes accedieron a donar elementos para que lo sorteara.

Entre los premios, el primero es una bicicleta, el segundo una mesa de Camping y el tercero, una torta. El valor de la rifa es de 500 pesos. El sorteo se realizará el 1° de octubre. Todos los premios fueron donados por diferentes comerciantes de la localidad, y lo recaudado será utilizado exclusivamente para el viaje. Actualmente debe juntar 550 mil pesos para poder llegar al país oriental.

“Siempre me interesó la cultura japonesa, empecé a estudiar japonés, me enteré que había una beca para ir a Japón, por un convenio que ofrece la Embajada Japonesa en Argentina. La beca es por cinco años. Me anoté y me preparé para conseguir la beca, todos los años se van estudiantes de acá por cinco años, todo pago”, contó en diálogo con LT 12.

Eduardo Ledesma realizó el secundario en la Escuela Técnica Nº1 de Paso de los Libres, y cursó hasta 2° año de programación, y se encuentra cursando el 2° año del profesorado de inglés. Su familia está compuesta por su mamá y una hermana, quienes lo apoyan incondicionalmente en la realización del viaje de su vida.

En cuanto al idioma, el estudiante señaló “empecé a estudiar japonés por internet, por YouTube. Todos los días eran 3 horas estudiando. Después no tenía para comprar libros, y empecé a bajarme los pdf de libros en japonés, me descargué dos libros de japonés, los que me los terminé en ocho meses. Y cuando me sentía seguro empecé a buscar un profesor particular de inglés y de matemáticas, que es lo que más me costaba, porque la beca me pedía sí o sí matemáticas, inglés y japonés”.

También debió sortear obstáculos a la hora de realizar los trámites migratorios, pasaporte y documentación exigida, pero gracias a personas de buen corazón con la que se fue topando, lo pudo cumplimentar.

Quienes deseen colaborar con el libreño Eduardo Ledesma, o bien, comprar algún número, pueden comunicarse al teléfono celular 3772- 503710.