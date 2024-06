Apelaron preventiva de los imputados por el crimen del colono Rosembach | El Territorio

El pedido fue de los defensores del entrerriano Diego B. (37) y los correntinos Antonio (53) y Gladis B. (43). Aún resta el testimonio del posible cuarto sospechoso en la investigación

domingo 16 de junio de 2024 | 6:03hs.

Los estudios de luminol hechos en el WV Gol que recuperó la Policía tras el allanamiento en Oberá dieron resultados positivos. Foto: Policía de Misiones

La investigación del homicidio del agricultor José Rosembach (66), quien fue torturado, maniatado y asesinado a puñaladas dentro de su propiedad de Colonia San Alberto de Puerto Rico el pasado 10 de marzo -producto de un presunto robo-, avanzó con la ampliación del período de detención para los tres implicados en el caso, dictada en la última semana.



Sin embargo, los abogados defensores del entrerriano Diego B. (37) y los correntinos Antonio N. (53) y Gladis B. (43) apelaron a la resolución dictada por el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez y ratificaron el reclamo ante la Cámara Federal de Apelaciones para que decida sobre la legalidad o no de esa prisión preventiva dictada por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.



Por otro lado, respecto al hombre que tenía previsto comparecer ante el juzgado para declarar como testigo sospechoso en la mañana del último jueves, fuentes judiciales con acceso al expediente expresaron que no se presentó a comparecer y que no fue habido. Por lo que, según las mismas fuentes, ahora el magistrado deberá determinar si se hace una nueva citación para que se presente como testigo de forma voluntaria o si dispone la detención del hombre.



Se trata del dueño del alquiler en el cual, en la parte del garaje, fue encontrado el automóvil de la víctima -un VW Gol bordó- y donde se alojaba el entrerriano Diego B.



El testimonio del propietario del domicilio puede ser clave para el avance de la investigación del crimen, ya que en un audio -el cual presuntamente fue enviado desde el celular del testigo- se menciona el rodado de Rosembach. Esta prueba fue presentada por la defensa de uno de los imputados por el crimen, en la oportunidad que el sospechoso pidió una ampliación de indagatoria.



Nulidad de prueba

En relación al audio presentado ante el magistrado para que sea sumado al expediente, el testigo citado -y posible cuarto sospechoso- presentó un escrito a través de su abogado, pidiendo la nulidad del material como prueba.



Fuentes con acceso al expediente, manifestaron a El Territorio que el defensor del ahora citado a comparecer planteó que la prueba fue agregada de manera incorrecta, porque no se cumplió con las formalidades ni la cadena de custodia correspondiente, además de señalar que por el tiempo pasado nada garantiza que este audio no esté viciada o modificada para culpar a su cliente.



En tanto, este pedido de nulidad ya está en consideración del Juzgado interviniente, quien le informará de su decisión a las partes cuando el testigo comparezca ante las autoridades.



Descubrimiento del crimen

Como viene informando este medio, el crimen del agricultor de 66 años fue descubierto el pasado 10 de marzo en su vivienda de la colonia San Alberto, zona rural de la localidad de Puerto Rico, cuando un vecino de José Rosembach alertó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo, que estaba boca abajo en la sala, cerca de la puerta principal, maniatado de manos y en un estado de avanzada descomposición.



Esto último, determinaría que el crimen fue perpetrado varios días atrás. Los tres implicados en el asesinato permanecen detenidos e imputados por la figura de homicidio en ocasión de robo. Foto: Policía de Misiones

Durante las pesquisas, los uniformados a cargo de la investigación advirtieron que los delincuentes habían escapado de la propiedad con el auto de la víctima, un Volkswagen Gol Trend (color rojo), dos escopetas y un teléfono celular.



En esa línea, un día después, los voceros que intervienen en la pesquisa lograron encontrar en el garaje de un domicilio el VW Gol Power rojo, perteneciente a la víctima, el cual fue peritado por especialistas de la Dirección Científica y mediante la utilización de reactivos de luminol dieron con rastros de sangre en su interior.



A su vez, en el marco del secuestro del vehículo robado, tres personas -el entrerriano Diego Miguel B. (37) y los correntinos Antonio N. (53) y Gladis B. (43)- fueron detenidos por ser sospechosos del salvaje crimen del agricultor que vivía solo en su chacra.



Por otro lado, durante los primeros días de investigación, fuentes policiales señalaron que varias documentaciones pertenecientes a la víctima fueron halladas en una bolsa de alimento para perros, durante un operativo realizado en un terreno cercano a la vivienda en la que fue secuestrado el automóvil de Rosembach.



Respecto a la imputación que cae en contra de los tres sospechosos, recibieron la carátula de “homicidio en ocasión de robo” o latrocinio.