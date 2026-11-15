El clan Barakat otra vez en la mira de la Justicia Federal

El clan estuvo involucrado con delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:07hs.

Alí Hassan Barakat está vinculado al financiamiento del grupo terrorista desde la Triple Frontera con contrabando, falsificación de documentos, extorsión, tráfico de armas/drogas y lavado de dinero.

Nuevamente el nombre de Alí Hassan Barakat vuelve a ser título de los principales portales de noticias de la región. Y otra vez vinculado a cuestiones judiciales. Recientemente, el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a través de su titular, el juez Marcelo Cardozo, prorrogó la inhibición de los bienes y de los activos del propio Barakat, como el de otros ciudadanos de origen sirio libanés vinculados con el grupo terrorista Hezbollah.

La prórroga está prevista por un año y se especifica “están vinculados al Hezbollah o Partido de Dios también conocido como Jihad Islámica”. En tanto, el pedido de congelamiento de bienes y activos fue elevado por la Unidad de Información Financiera que fundamentó su petición “en la subsistencia de las circunstancias que dieron su origen a las medidas y que aún resta la realización de tareas investigativas oportunamente ordenadas”.

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Es la cantidad de veces que cruzó la frontera Alí Hassan Barakat entre 2015 y 2017, período en el que pasó millones de dólares sin declarar

Entre los fundamentos que se conocieron, sobresale que “los antecedentes reunidos durante la investigación revelan un volumen significativo y reiteradas operaciones económicas y financieras en el Casino Iguazú Gran Resort de HCI SA con intervención de las personas investigadas y características que motivaron la emisión de distintos reportes de operaciones sospechosas”.

Según el Juzgado Federal de Iguazú “entre los años 2013 y 2015 se registró el 80,9% de los movimientos considerados de los investigados, correspondiendo el 92,8% de ellos al denominado Clan Barakat, quienes durante aquel período adquirieron fichas por 12.332.702,61 dólares”.





En medio del intenso movimiento que caracteriza a Ciudad del Este, que moviliza a miles de compradores y vendedores, las maniobras del clan Barakat constituyen un riesgo para la seguridad de la población.

En julio de 2018, mediante un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) se determinó que 14 personas, entre ellas Barakat, sin actividad económica declarada en la Argentina, cobraron u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en un casino local en los seis años anteriores.

La maniobra indicaba que estos libaneses cruzaban desde Ciudad del Este el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacían negocios en la casa de apuestas y volvían nuevamente. Así una y otra vez.

Luego giraban el dinero a Medio Oriente: principalmente al Líbano a través de Western Union.

Sólo Alí Hassan Barakat cruzó 620 veces la frontera entre 2015 y 2017. Al hacerlo no declaró, como indica la ley, el monto que llevaba. Y cada vez que quiso ingresar al VIP del casino, “depositó” u$s50.000 y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.

Por su parte, el primo de Alí, Assad Ahmad Barakat y considerado líder del clan, no sólo envió dinero en los años 90 a la Organización del Mártir para ayudar a los huérfanos del grupo terrorista del Hezbollah, sino que habría entrado en contacto, según había consignado el fiscal Alberto Nisman, con Salman Raouf Salman, uno de los ocho sospechados por el atentado a la Amia.

La historia del clan Barakat

Según las investigaciones, el clan Barakat está encabezado por Assad Ahmad Barakat, nacido en Líbano en 1967, considerado por Estados Unidos como un operador financiero clave y financista global del grupo terrorista Hezbollah.

Sus actividades ilícitas están vinculadas al financiamiento de este grupo terrorista desde la Triple Frontera con el contrabando, falsificación de documentos, como pasaportes paraguayos, extorsión, tráfico de armas/drogas y lavado de dinero.

En cuanto al financiamiento del Hezbollah se estima que el clan Barakat habría llegado a enviar decenas de millones de dólares a la organización en Medio Oriente. Se estima unos 250.000 dólares mensuales utilizando fachadas comerciales en Ciudad del Este, Paraguay y casinos en Puerto Iguazú, donde se detectó el lavado de aproximadamente 10 millones de dólares.



Cabe mencionar que Assad Barakat fue detenido en Foz de Iguazú (Brasil), en septiembre de 2018, y posteriormente extraditado a Paraguay en 2020 por casos de falsificación y evasión.

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Son los ciudadanos de origen libanés que fueron alcanzados por la prórroga de inhibición de bienes y activos ordenadas por la Justicia Federal

Además, en su momento, Barakat fue investigado y sancionado por lavado de dinero (mediante negocios de fachada y operaciones millonarias en casinos), contrabando, falsificación de documentos y financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, el 8 de abril de 2021, Assad Ahmad Barakat fue condenado en Paraguay a 2 años, 6 meses y 17 días de prisión mediante un procedimiento abreviado.

Como ya tenía compurgada la pena debido al tiempo que estuvo detenido previamente, se ordenó su libertad inmediata y su expulsión de Paraguay hacia Brasil a través del Puente de la Amistad.

Una historia ligada al delito

Los expedientes judiciales reconstruyen que Assad Ahmad Barakat es un ciudadano libanés nacionalizado paraguayo, identificado por agencias de inteligencia internacionales como el principal operador financiero y logístico de la organización terrorista Hezbollah en América Latina.

Su base de operaciones principal se concentró históricamente en la región de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Sobre su perfil personal se conoce que nació el 25 de marzo de 1967 en Rohtlitine, Líbano. Huyó de la guerra civil libanesa a mediados de la década de 1980 y se asentó en Ciudad del Este, Paraguay.

Junto a su familia, construyó un emporio en locales comerciales (como en la Galería Pagé) dedicados a la importación y venta de artículos de electrónica e informática, los cuales servían como fachada para recaudar fondos.

Se calcula que envió cerca de 50 millones de dólares a los líderes de Hezbollah en el Líbano. Debido a esto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo designó como “Terrorista Global Especialmente Designado” en el 2004.

Por otro lado, diversos informes de inteligencia lo vincularon con el apoyo logístico en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la mutual Amia (1994).

En 2002 fue detenido en Brasil tras fugarse de Paraguay. Luego, fue extraditado a suelo paraguayo, en donde cumplió condena de 6 años de prisión por evasión de impuestos y robo de identidad.

En 2018, tras obtener de forma irregular un nuevo pasaporte paraguayo (pese a que su nacionalidad civil había sido revocada), se emitió una orden de captura internacional en su contra. Fue arrestado por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Foz de Iguazú en septiembre de 2018.

En tanto, en julio de 2020, la Justicia brasileña completó su extradición a Paraguay, donde enfrentó cargos por falsificación de documentos públicos e ideológica, manteniéndose bajo estricta vigilancia por sus nexos con el crimen organizado transnacional.