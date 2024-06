Corrientes: desapareció un niño de 5 años que salió a buscar naranjas y lo buscan desesperadamente | El Territorio

El pequeño Loan salió el jueves por la tarde de la casa de su abuela junto a otros menores y tres mayores hacia una zona de monte. La Justicia activó el Alerta Sofía. Esta siesta, a tres kilómetros de ese lugar, hallaron unas zapatillas que serían del pequeño y también allanaron una casa ubicada sobre la Ruta Nacional 123 a metros del acceso al paraje El Algarrobal

viernes 14 de junio de 2024 | 18:10hs.

Paraje Algarrobal, un pequeño pueblo de la localidad de 9 de Julio ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial de Corrientes, se encuentra movilizada ante la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña, un nene de 5 años que este jueves salió de la casa de su abuela a buscar naranjas al monte tras el almuerzo y no volvió a ser visto. Ante la urgencia, durante la tarde de este viernes se emitió el Alerta Sofía para promover la búsqueda del menor.

Según relataron medios locales, Loan fue en búsqueda de los cítricos junto a otros tres menores y tres adultos. Quien le dio permiso fue su padre, ya que los mayores a cargo eran conocidos de la familia. “No sabemos qué pasó. Sólo queda buscar casa por casa, por si alguien lo vio y lo llevaron. Él no conocía estos caminos, es muy chiquito”, manifestó María , madre de Loan, en declaraciones recogidas por Época.

La mujer contó que el grupo se alejó unos 2 kilómetros de la casa de la abuela de Loan y, cuando notaron su ausencia, lo buscaron durante unas dos horas antes de avisar a la policía. “Todos volvieron asustados porque el nene desapareció”, recordó. El mismo medio indicó que el pequeño es el menor de ocho hermanos.

Desde su desaparición, trabajan en el operativo de búsqueda unos 200 policías, quienes rastrillan un radio de 8 kilómetros, informó el comisario mayor de la Unidad Regional de Goya, Roque Báez. El policía destacó que se trata de una zona inhóspita de montes y lagunas. Los uniformados van acompañados por perros, caballos y drones para intentar dar con Loan.

Las zapatillas que se encontraron

En ese contexto, este viernes hallaron a unos 3 kilómetros de la casa de la abuela del menor desaparecido un par de zapatillas que serían las que llevaba puestas Loan. Además, se estableció la demora preventiva de los tres adultos que lo acompañaban y se allanó una casa ubicada sobre la Ruta Nacional 123.

“Dicen que él agarró una naranja pelada y dijo ‘me voy con mi papá', que estaba a una distancia de dos kilómetros por lo menos y es lejos para él. Todo es zona de monte y él no conoce este camino”, indicó la madre de Loan en diálogo con Radio Dos. Y agregó que “lo único que queda es buscar casa por casa”. Para la mujer, “el nene se pudo ir por el lado de la ruta, o lo encontró alguien y lo habrá llevado, porque otra cosa no hay”. “Yo no lo dejo que ande por la calle. Él es la primera vez que vino a la casa de la abuela”, concluyó.