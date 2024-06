“Esperamos casi nueve años para nada, porque los jueces no nos escucharon” | El Territorio

Las hermanas de Nicolás Giménez, uno de los tres misioneros fallecidos en 2015 en el despiste en Salta, expresaron su bronca e indignación luego de la absolución de los oficiales imputados

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Romina (centro) junto a sus hermanas Diana, Zulma, Andrea y su madre Nélida. Todas coinciden en que ahora más que nunca tienen que estar unidas las familias de las víctimas. Foto: Guadalupe de Sousa

El pasado viernes 7 de junio, y luego de nueve meses de extensas jornadas de debate, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió a los comandantes del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero de Gendarmería Nacional (GNA), que estaban acusados por la muerte de 43 uniformados y en lo que es considerado el mayor siniestro vial de la fuerza. Este hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2015, en el puente del arroyo Balboa de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera.



En el suceso fallecieron los misioneros Daniel Stanechuk (Leandro N. Alem), Avelino Orlando Ortiz (Bernardo de Irigoyen) e Ignacio Nicolás Giménez (Posadas), mientras que entre los cuatro acusados que llegaron a debate imputados por estragos culposos estuvo el comandante Juan Carlos Bordón, también oriundo de la tierra colorada.



Este último, junto a sus camaradas Juan Carlos Germán; responsable de Logística; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento y el comandante principal Ramón Antonio Maidana no fueron hallados culpables en el debate.



Pero a más de una semana de conocerse el veredicto de los jueces Domingo Batule, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, las familias de los 43 fallecidos continúan masticando enojo e indignación por lo que consideran una total burla de la Justicia hacia todos los gendarmes que dejaron la vida en aquel fatídico viaje a Jujuy.



En relación al dolor y a la tristeza que generó el veredicto del tribunal entre todos los allegados a las víctimas, tanto Romina, Zulma, Andrea como Diana, hermanas del posadeño Ignacio “Cafú” Giménez (21), también expresaron su enorme descontento con la resolución que dio el tribunal salteño.



“Fue una mezcla de sentimientos porque tanto tiempo esperamos y pensamos que iba a terminar de buena manera. Pero se volvió todo para atrás, porque nosotros sentíamos que si eran condenados, si bien es una herida que jamás iba a cerrar, pensábamos que ellos iban a descansar en paz y nosotros íbamos a estar más tranquilos. La sensación de bronca, de que no te escucharon, no tiene explicación. Esperamos casi nueve años para nada, porque no nos escucharon”, sostuvo Romina, quien tomó la palabra y al igual que sus hermanas y su mamá Nélida no pudieron dormir ese viernes esperando el fallo de los magistrados.



A su vez, la entrevistada indicó: “Pedíamos que los separen del cargo, que no sigan ascendiendo y todavía siguen en actividad. Si penalmente no iba a haber sentencia para ellos, por lo menos la parte de Gendarmería que tome cartas en el asunto. Fue lo que siempre dijimos muchas familias. Por qué Gendarmería nunca tomó medidas con ellos. Sentimos que todo el pedido que hicimos fue en vano, que no nos escucharon, nadie fue responsable y nosotros sostenemos que la corrupción que hay acá en Gendarmería y en cualquier institución es muy evidente”.



En otro tramo de la charla, Romina se refirió a las esperanzas que tenían depositadas en el juicio oral. Al respecto comentó: “El primer síntoma que tuvimos fue saber que de la Justicia argentina te podés esperar cualquier cosa y que no siempre están a favor de las víctimas. Por ahí estábamos conscientes de eso, pero teníamos una esperanza de que nos escuchen. Incluso cuando declaramos como victimas, todas las familias le pedimos a los jueces que nos escuchen, cada uno de forma particular contaba su caso, su historia y como vivió todo este proceso”.



“Los oficiales son intocables”

“Fueron casi nueve años de esperar que se haga justicia. Se perdieron tantas vidas para que después nadie resulte culpable, la verdad que fue muy injusto y yo particularmente creo que la corrupción en la Argentina es demasiado. Siempre sostuve y lo voy a mantener siempre que para la Gendarmería los oficiales son intocables, ellos tienen otra carrera porque si los imputados eran suboficiales ya iban a estar en disponibilidad desde el primer momento. Y siempre se notó la diferencia y en este caso se vio reflejado”, añadió.



Por su parte, Zulma Giménez también arremetió contra el veredicto y dijo que “fue una burla para nosotros. Si bien siempre tenemos la fe de la justicia divina por todo lo que pasó, también esperábamos por la justicia humana. Que alguien tenía que ser responsable. Quedó como institución a la Gendarmería pero no sabemos a quién puntualmente se refiere. No existe una persona física que sea responsable por esto”.



A su vez, las hermanas también se indignaron al escuchar nuevamente como se intentó responsabilizar durante el debate al conductor del colectivo y quien fue una de las 43 víctimas de la tragedia. El debate comenzó en septiembre del año pasado en Salta. Foto: fiscales.gob.ar

Al ser consultada por si quedó alguna cuestión en la que no se avanzó lo suficiente durante el juicio y que pudo haber cambiado el fallo de los jueces, Romina recordó el pedido de investigación por asociación ilícita que hizo el abogado querellante que representaba a su familia en el proceso. Y agregó: “De la asociación ilícita ni se habló. De todo el fondo que tuvo Gendarmería para cambiar el neumático ese no se dijo nada”.



Por último, la portavoz de la familia Giménez agregó: “Ahora estamos a la espera de que nos dice el abogado, si apelan o qué va a pasar. Esperaremos a cómo sigue esto pero vamos a buscar que alguien nos escuche. Lo que sí hablamos entre todas las familias es que tenemos que estar unidos y siendo las voces de quienes ya no están. Ya sabemos que a nuestros familiares no nos van a devolver”.

Demandas civiles

En paralelo a la causa penal por la tragedia, el Tribunal Federal Oral salteño hizo lugar a cinco demandas civiles de familiares de otras tantas víctimas del siniestro vial.



En ese sentido falló a favor de la demanda por daño moral impulsada por la concubina del gendarme Félix Levi Ahumada y condenó al Estado nacional y a Gendarmería a pagar $906.700 más los intereses hasta la fecha de su efectivo pago, calculado a la tasa activa de la Nación Argentina.



También condenó al Estado nacional y a Gendarmería a pagar una reparación por pérdida de $2.899.626,40 más $906.700 en concepto de daño moral a dos hijas del gendarme Mariano Alejandro Rodríguez, de Santiago del Estero.



Además, condenó al Estado a pagarle una reparación a las hijas de los gendarmes Juan Carlos Guerrero y Víctor Hugo Cuestas y al hijo de Orlando Avelino Díaz, la suma dispuesta respectivamente por pérdida de chance de $3.952.682,50; $4.436.899,37, y $5.726.441,50. A estos montos se les debe sumar la indemnización por daño moral, fijada en $906.700.



En cambio, el Tribunal no hizo lugar a la demanda del padre y de la madre del gendarme Rodrigo Acosta por pérdida de chance, consideraron que no se probó que el joven los ayudara económicamente en vida.

“Sabíamos que esto siempre iba a favor de ellos, no nos sorprendió”

El micro que despistó formaba parte de tres unidades que salieron desde el Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero.

A dos semanas de conocerse el veredicto de los jueces del Tribunal Oral Federal II de Salta, El Territorio también dialogó con Mirta Stanechuk, madre de otro de los jóvenes misioneros fallecidos en el siniestro. Se trata de Daniel Stanechuk, gendarme oriundo de Alem y cuya progenitora obviamente no ocultó su tristeza por el fallo y dio sus sensaciones de un final de un proceso judicial que llevó nueve años y que dejó un sabor a injusticia para ella y su familia.



Al ser consultada por cómo vivió la sentencia, contó que se enteró por uno de sus hijos de la absolución de los imputados y reconoció que desde hace años sentía que el juicio terminaría de esa forma debido a ciertas cuestiones que fue observando durante los años posteriores a la tragedia.



Cabe recordar que por el caso estaban imputados por estrago culposo el comandante mayor y jefe de Destacamento Elio Méndez, el comandante principal y segundo en el mando, Ramón Maidana, al comandante y responsable de logística Juan Carlos Germán y al comandante principal y jefe de Personal Juan Carlos Bordón, también de Misiones.



“Sabíamos que esto siempre iba a favor de ellos. Qué va a decir el chofer de lo que sucedió si él murió durante la tragedia y ahora quieren echarle la culpa a él de todo lo que pasó. A mí no me sorprendió para nada lo que decidieron los jueces”, aseguró Mirta, quien en la actualidad vive en Alem junto a su hijo más chico, de 25 años.



“Cuando nosotros fuimos a Santiago al año del accidente, hablamos con los compañeros de él y sabíamos lo que se venía, por eso ni siquiera pagamos al abogado que representaba a las demás familias. Sentíamos que no iba a dar, porque no nos daban información”, añadió la entrevistada.



Doble pérdida



En otro tramo de la charla, Mirta no dejó pasar la oportunidad para mencionar y recordar a su esposo Juan Carlos, quien hace dos años y en medio de la profunda tristeza en la que cayó desde la muerte de Daniel, falleció luego de distintas complicaciones en su cuadro de salud. Y quien en su momento anhelaba con todas sus fuerzas no irse de este mundo sin encontrar a los responsables de la tragedia.



“Dios por algo lo llevó para que esté cerca de su hijo”, sostuvo la entrevistada.



Y añadió: “Este fin de semana que había rally, nos acordamos todo el tiempo porque Juan Carlos no comía por el rally. Él murió sin saber lo que tanto esperaba, ver justicia por su hijo. Cuántas veces llamamos al abogado, pero nunca se sabía nada. Tenía presión alta, no se cuidó y enfermó. Siempre dijo que le entierren al lado de su hijo”.



“Lo que pasó esa madrugada sólo Dios sabe. El único sobreviviente siempre sufrió con todo esto, ni siquiera tuvo contacto con nosotros, igual no le íbamos a preguntar nada, pero pobrecito quedó traumado con todo lo ocurrido”.



También, en otro tramo de la charla, reconoció que, durante varios años, la Gendarmería se acercó a ella y a su familia para brindarle ayuda. “Durante dos años vinieron a ver qué necesitábamos, nunca le pedimos nada, pero ellos vinieron a ver si necesitábamos ayuda psicológica, los de acá no tuvieron nada que ver, sí los jefes que los mandaron a salir esa noche”.



Por último, recordó: “Daniel era la persona más alegre y siempre el trabajo era todo para él. Siempre venía y hablaba del escuadrón. Yo mandé a poner una placa en su memoria porque mi hijo amaba su trabajo. Era muy compañero de todos, siempre se apoyaba en sus camaradas. Era una persona excelente. Tuve dos pérdidas muy grandes en mi vida, pero Dios me recompensó con tres nietos y nunca nos vamos a olvidar de que ambos fueron personas irreemplazables”.