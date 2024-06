Marcha de los días: Milei tiene las herramientas para gestionar sin excusas | El Territorio

Llevó medio año para que el presidente consiguiera en el Senado la aprobación del paquete de medidas, además de las facultades delegadas, faltando la ratificación en Diputados. Mejoró el humor del mercado en la mejor semana del libertario desde que llegó al gobierno, pero la deuda es con las pymes y las familias argentinas. En Misiones el gobernador inició el proceso de recuperación de la obra pública.

domingo 16 de junio de 2024 | 3:30hs.

Esta semana se cumplieron los primeros seis meses de la gestión del presidente libertario, Javier Milei. Fue el mismo lapso que tardó en imponer un paquete de medidas en el Congreso de la Nación. De esta manera, finalmente, logró concretar uno de los objetivos que suelen perseguir todos los presidentes desde el inicio de mandato, como son las facultades delegadas, entre otras.



Milei no lo había conseguido hasta ahora, porque el primer paquete presentado era inviable, pero sobre todo porque no quiso reconocer que había enfrente un parlamento con el que debía hacer política, dialogar, construir consensos. "A Milei le cuesta entender la política argentina", deslizó en su momento apenas asumía como jefe de Gabinete Guillermo Francos. Entendía todo. No era el caso de Nicolás Posse, quien, a pesar de ser ingeniero, no comprendía la necesidad de la construcción de consensos, tan necesarios e imprescindibles para un espacio como La Libertad Avanza con minoría de legisladores, que, aunque cuente siempre con el apoyo pleno del PRO, no le alcanzan los votos para sacar leyes.



El presidente tuvo que correr a Posse, un técnico sin roces políticos y reivindicó a Francos que viene de la política. El mandatario entendió y primó el pragmatismo para lograr los objetivos legislativos. De esta manera, representó un punto de oro para el político que le terminó demostrando a Milei que se puede dialogar y lograr consensos y, sobre todo, lograr las facultades delegadas, que no es otra cosa que tener también de manera excepcional facultades legislativas, sumado a la ley de moratoria.



Hora de gobernar sin excusas

Con estas herramientas en manos, se le acabaron las excusas a Milei a la hora de gestionar y gobernar. Al haber modificaciones en el Senado, ahora vuelve a Diputados para ratificar las modificaciones o insistir con la versión salida de la cámara de origen. El mandatario hasta acá llegó vendiendo aquella ficción de que había parado una inflación del 17 mil por ciento, que intentaban ponerle palo en las ruedas, hasta llegar al extremo de decir que lo de los violentos del miércoles intentaron un "golpe de Estado", con lo cara que es tal definición para los argentinos y en medio de latentes sospechas de que también pudo haber sido obra de infiltrados, de uno o del otro lado. Lo cierto es que lo sucedido puede considerarse la mejor semana para Milei. En los últimos días, consiguió la aprobación en el Senado de la Ley Bases y, como respuesta, los mercados cotizaron en alza, bajó el riesgo país y logró efectivamente mostrar disminución de la inflación. Hay claramente disconformidad con lo aprobado, como se observó en la masiva protesta frente al Senado y, de manera más recurrente, en reuniones sociales y hasta en algunas misas, como la celebrada en una parroquia del barrio porteño de Constitución. Allí a viva voz se volvió a escuchar "La Patria no se vende", un cántico utilizado por la oposición al gobierno nacional. Ante la trascendencia, el oficiante el vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, ofreció sus sinceras disculpas por los cánticos opositores al gobierno del presidente Milei. No obstante, el obispo expresó que celebrar la Eucaristía es celebrar el amor y es necesario que ese amor salga más allá del templo, también en la acción política.



En cuanto a otro dato positivo para Milei, a pesar de la tensión que había generado con China, logró la prórroga del swap equivalente a unos 5 mil millones de dólares, aunque como moneda de cambio Milei deberá viajar a China para reunirse con Xi Jinping, tal como exigía Pekín.



Al mismo tiempo, consiguió el desembolso del FMI para afrontar nuevos pagos de la deuda y terminó siendo el invitado estrella del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y se suma la Unión Europea, como miembro de facto) en Italia, donde defendió el libre uso de la inteligencia artificial, saludó al papa Francisco, habló con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, y se fotografió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.



Está claro que las relaciones internacionales son importantes, pero también tiene una Argentina que gobernar. Estando tan cerca de tener la buscada Ley Bases, además de la macroeconomía a lo que dedica todo el tiempo y esfuerzo, debería prestarle mucha atención y con urgencia a la castigada microeconomía, la producción y el trabajo.



Desde la asunción

Para entender este momento del país, es necesario tomar dimensión de la dureza del ajuste nacional que recayó fundamentalmente en la clase media y baja. La famosa casta quedó como un concepto de campaña que le dio resultados, pero hasta ahora no fue factor del duro ajuste, así como también a los sectores empresarios que tienen beneficios tributarios, que representan 3 puntos del PBI.



Milei asumió el 10 de diciembre, es decir hace seis meses, con la amenaza de cerrar el Banco Central, dolarizar la economía o hacer pagar a la casta el durísimo ajuste; nada de eso sucedió. Porque la entidad bancaria no cerró. Es cierto que logró cierto orden macroeconómico, pero también es verdad que todo el esfuerzo mayor lo están haciendo las clases media y baja. Diversos estudios privados coinciden en que los hogares de clase media que tienen ahorros los están gastando porque los ingresos no alcanzan para mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. A su vez, realizan actividad económicas extra o para sostenerse debieron incrementar las horas extras en el trabajo o buscaron algún otro empleo paralelo como alternativa para sumar más ingresos.



Aún peor, lo más sensible fue la pérdida de más del 43% del poder adquisitivo de los jubilados. Por caso, hasta abril, se estimaba que los trabajadores en general tuvieron un retroceso de más del 34% desde que llegó el libertario al poder. Ello a su vez llegó a que 3,2 millones de argentinos cayeran en la pobreza en el primer trimestre, según datos oficiales de la Universidad Torcuato Di Tella.



En consecuencia, se estima que la pérdida del poder adquisitivo con diversos niveles de afectación alcanza a unos 20 millones de trabajadores y 6 millones de jubilados y pensionados. El factor que atraviesa a las familias de cualquier estrato social como a las pequeñas empresas es hacer recortes para llegar a fin de mes y evitar elevar el nivel de deudas. Los datos no sólo son dolorosos, sino que, al registrarse menores ingresos, también se registran una menor circulación de divisas y con ello, se desplomó el consumo masivo. Muchos debieron licuar ahorros para pagar servicios o algunas prepagas. El golpe del modelo nacional a los sectores más desfavorecidos, fue tan importante que el directorio del Fondo Monetario Internacional al reconocer cumplidos los objetivos fiscales, tras aprobar la revisión de metas y habilitar un desembolso de 800 millones de dólares, también recomendó necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables.



Sin resolver

En medio año, La Libertad Avanza se enfrentó con situaciones que nunca logró resolver, como el avance del dengue, serias dificultades con la distribución de gas natural y sobre todo un hecho por el que debió intervenir la Justicia, como fue la falta de distribución de alimentos a comedores.



Con tal accionar los funcionarios mostraron un alto grado de insensibilidad, porque si la pelea la sostienen con las organizaciones sociales los que terminaron siendo más afectados fueron los que dependían del plato de comida diaria brindada en un comedor o una merienda en los merenderos.



A su vez, el libertario debió retroceder en la decisión de recortar fondos a la universidad pública, ante una defensa clara de toda la sociedad argentina.



Al mismo tiempo, el hombre de la motosierra que por momentos se autopercibe Terminator produjo un ajuste importante del gasto público, buscando el déficit cero. En ministerios y secretarías, redujo a la mitad, recortó subsidios en energía -cuya suba prevista representará otro duro impacto- y transporte. El modelo en curso provocó una fuerte merma de la producción industrial.



Al mismo tiempo, frenó la obra pública sobre lo que ahora se habla de un reinicio, para intentar revertir en parte el desplome de la construcción que osciló en 32% sólo en el primer cuatrimestre y aún más grave, con retroceso creciente.



Passalacqua reflota la obra pública

Justamente para diagramar el proceso de reinicio de la obra pública nacional, Francos recibirá este martes 18 en Casa Rosada tanto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, como al de Misiones, Hugo Passalacqua. Este tipo de encuentros por infraestructura ya los concretó con los mandatarios de Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Chubut, Neuquén, Salta y Córdoba.



Sobre ese encuentro, no sólo confirmó el gobernador Passalacqua, sino que ya adelantó que firmará un acta de acuerdo con el jefe de Gabinete para la conclusión de algunas obras muy importantes para Misiones con una cifra de unos 20 mil millones de pesos, que estarán destinadas a las empresas que estaban trabajando en estas obras paradas.



El gobernador dio formal reinicio a la obra pública, el viernes 14, durante un encuentro con los intendentes de toda la provincia en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Allí les dijo a los jefes comunales, "arrancó Misiones en el día de hoy", en referencia a un progresivo reinicio de obras de infraestructura con fondos provinciales mientras se esperan los fondos nacionales.



Fue al hacer entrega de más de 628 millones de pesos a las comunas para encarar diversos proyectos y expresar que estaba muy entusiasmado por el reinicio de proyectos de infraestructura, al recordar que unas 50 mil personas dependen de la obra pública en la provincia.



Hay cuatro obras que estaban para ser financiadas con prioridad por la Nación a través de convenios con la provincia y ejecutada por Vialidad Provincial, como son la travesía urbana de la ciudad de Posadas.



En la provincia se suman, además, la ruta nacional 105 (autovía) y obras en Roca y Puerto Rico. Desde entonces, en la industria también hay gran expectativa, como remarcaría el ingeniero Gerardo Grippo, integrante Del Movimiento Industrial Misionero (MIM), anhelando que se avance con las obras viales, pero también en viviendas y otras infraestructuras. De hecho, en la misma semana, Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), señaló que, con la paralización de la obra pública, las industrias de primera transformación, las que venden productos para la obra pública, están con poca o nada de demanda. Por eso, el mandatario provincial se mostró entusiasmado y consideró que la idea es ir despacio, recuperando la obra pública en Misiones.