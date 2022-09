Fútbol: una familia de justicieros

miércoles 31 de agosto de 2022 | 17:00hs.

En el fútbol hay infinidad de historias, no sólo en cuanto a la competencia sino también en quienes están a cargo de impartir justicia.Precisamente en Jardín América hay un caso único, una familia de árbitros.

Alberto Flores (54) ya está retirado del arbitraje pero sus dos hijos Itatí (19) y Kevin (17) continúan el legado desempeñándose desde muy chicos en esta profesión que despierta más odio que amor entre los hinchas.

Hoy Alberto es instructor nacional de árbitros pero tuvo una trayectoria en el fútbol del ascenso y hasta llegó a dirigir finales del torneo Federal A. “Siempre me gustó el fútbol, si debo compartir experiencias hay muchísimo por contar pero gracias a este deporte logré estar en lindos partidos”, inició la charla.

Entre los cotejos donde debió impartir justicia, don Flores estuvo en clásicos regionales como Mandiyú de Corrientes-Chaco For Ever, Sportivo Patria-San Martín de Tucumán o bien amistosos como Guaraní Antonio Franco-Boca, Crucero-Boca y Crucero-Olimpia de Paraguay. También le tocó tener de asistente al internacional mundialista Néstor Pitana.

Hoy en día Alberto tiene su propio curso y acompaña a sus alumnos. “Soy instructor de la Liga Posadeña y de la Liga de Puerto Rico; para mí es importante formar árbitros tanto varones como mujeres, aportar mi granito de arena para el referato misionero”.

De tal palo…

Al ver siempre a papá dirigir, Itatí y Kevin se propusieron seguir el mismo camino y hoy ya dan sus primeros pasos en la Liga Posadeña.

“La decisión de ser árbitro la tuve desde que tengo uso de razón. A los 11 años recibí mi primer diploma y desde pequeña pasaba los fines de semanas en diferentes canchas de la provincia…por eso digo que de esa manera llegué a amar esta profesión”, expresó la joven Itatí, quien se desempeña como juez principal y asistente en las inferiores del torneo de la Liga Posadeña.

“Estoy totalmente de acuerdo con que se debe darle más protagonismo al fútbol femenino. Muchas veces recibimos insultos sólo por ser mujeres y somos igual de capaces que los varones, a su vez es una profesión que nos pone a prueba día a día”.

Por su parte Kevin es el más joven dentro del plantel de árbitros de la liga capitalina y se desempeña en el cargo desde hace tres años. “Yo quería ser jugador pero surgieron problemas. Entonces me dije que debía estar si o si dentro de la cancha y al sentir aún esa pasión futbolística me propuse ser árbitro por tener a mi papá y mi hermana como referencia; cuando empecé me sentí muy cómodo y hoy en día no quiero parar más”, dijo.

A pesar de ser aún muy joven, con 17 años le tocó estar presente como segundo asistente en un partido importante dentro del Torneo Provincial, nada menos que la semifinal de revancha entre Sporting ante Guaraní Antonio Franco (ganó la Franja 2 a 1).

“Era un compromiso diferente al que estaba acostumbrado, los dos clubes se jugaban el pasaje a la final y debía estar a la altura de las circunstancias”, dijo. El sueño del pibe es ser árbitro profesional y estar presente en un Mundial.

Al ser consultados si les gustaría estar presentes en un mismo encuentro, ambos no dudaron en la respuesta: “Sería una de las cosas más lindas que podríamos vivir y no nos olvidaremos jamás”.