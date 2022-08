El hospital registra una constante atención de pacientes con obra social

lunes 29 de agosto de 2022 | 5:30hs.

El objetivo es que los pacientes ingresados por guardia no superen las 48 horas en ese sector. Foto: Marcelo Rodríguez

El objetivo es que los pacientes ingresados por guardia no superen las 48 horas en ese sector. Foto: Marcelo Rodríguez

De cada diez pacientes internados en el Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, cuatro tienen alguna cobertura médica. La capacidad de camas hace que la demanda de personas con obra social sea constante en el sector público. Una tendencia que se replica en la atención ambulatoria: la alta complejidad que requiere confirmar o descartar un cuadro también inclina la balanza hacia el Madariaga. En este sentido, lo más demandado son los servicios de diagnóstico por imágenes y medicina nuclear.

“Sobre todo focalizamos los internados, porque es donde se va la mayor cantidad de pacientes con obra social”, señaló, en diálogo con El Territorio, Dalila Buhl, gerente asistencial del Hospital Madariaga, al tiempo que explicó: “El servicio de emergencias que atiende la mayoría de los casos ya lo tiene sistematizado. Hace la primera atención, laboratorio, imágenes, y una vez que esté compensado el paciente, se gestiona la atención por su obra social. Porque el recurso de cama es finito y muy demandado, entonces si la obra social no tiene un lugar con camas, termina quedándose acá. La realidad es que tenemos entre un 38 a 40 por ciento de internados con alguna cobertura médica”.

En esa línea, insistió: “Lo que más tenemos es internados con obra social. Tenemos un giro-cama (ingreso de un nuevo paciente cada vez que sale otro) importante, alto. Optimizamos muchísimo la hora cama dentro del hospital para que cada misionero tenga acceso a esa internación de alta complejidad de cualquier parte de la provincia. A veces no nos queda otra que atender pacientes con obra social hasta que podamos redirigir a una clínica”.

En total, el nosocomio, que integra lo que hoy se conoce como Parque de la Salud, cuenta con 262 camas de internación, de las cuales 49 son camas críticas -entre unidad coronaria y terapia intensiva- y las demás corresponden a guardia y la internación general.

El sector de Recupero de Costos de Arancelamiento Hospitalario, que depende de la Gerencia de Finanzas y Logística, es el encargado de las gestiones con las obras sociales, prepagas, ART o seguros (ver Cómo funciona...).

“El paciente es un ser humano con un problema y el hospital tiene los recursos para atenderlo, no importa si tiene o no obra social. No hay discusión con eso. Siempre el hospital va a atender pacientes con obra social y también es verdad que la gente lo elige. Muchas veces los pacientes que ingresan por guardia con obra social y conseguimos la cama en un privado, a veces los familiares se oponen rotundamente”, comentó Buhl.

“La realidad es que en la guardia tenemos muchos pacientes en camilla, pero tratamos de tener una dinámica para que no pase más de 48 horas en la guardia. Antes un paciente podía estar diez días en la guardia”, reconoció.

“Hay algunos servicios que son clave, como hemodinamia, que no lo tiene cualquier hospital o cualquier clínica, entonces el paciente queda acá. Al igual que Unidad Coronaria, todo lo que sea las angioplastías, los cateterismos cardíacos en gran parte los pacientes con obra social se atienden acá”, describió la gerente.

La hemodinamia se encarga de estudiar el movimiento de la sangre a través del sistema vascular. El procedimiento consiste en la introducción de finos catéteres por las arterias de la ingle o del antebrazo.

“Y el otro servicio muy requerido, el Madariaga es prácticamente centro de derivación, es el de hematología porque vemos todas las leucemias. Tengan o no obra social terminan derivando a los pacientes acá”, indicó.

La especialidad de hematología se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades de la sangre.

Consultada si ese porcentaje de internados con cobertura médica se fue incrementando en el transcurso de los años, señaló que “habitualmente el sistema de salud atiende hasta el 40%, pero porque ponemos el límite, tratamos de manejar un equilibrio”.

Casos ambulatorios

“La consulta ambulatoria no tenemos cuantificados en gran medida los que tienen obra social, aunque sí tenemos registrados que mayormente se usan los estudios de imágenes”, reconoció la médica argumentando que en gran medida es por recomendación de los propios profesionales de la salud.

“Muchas veces los médicos recomiendan ‘quiero que te hagas con el resonador del hospital’. Hay médicos, gran población de colegas, que trabajan acá y también en el privado”, dijo.

“Lo otro que tenemos mucho ambulatorio es medicina nuclear. Tenemos un jefe de servicio que es especialista y se trabaja con radioisótopos. Para que se entienda: se realizan estudios de perfusión miocárdica, es decir, el estudio famoso de cámara gama cardíaca, que no en todos los lugares se hace. Significa que aunque tengas obra social, no lo hacen todas las clínicas, entonces se acude al hospital por lo específico que es el estudio. O los heterogramas óseos o los heterogramas renales”, subrayó.

“La medicina nuclear se utiliza para lo cardiológico de alta complejidad y también lo oncológico. Por ejemplo, los heterogramas óseos se piden cuando hay metástasis óseas”, citó a modo de ejemplo.

Atención a extranjeros

Un punto de polémica que se reaviva de tanto en tanto es la atención a los extranjeros, sobre todo a los de la vecina orilla, Encarnación, Paraguay.

“Muchas veces la gente se queja de los pacientes extranjeros, muchas veces sin fundamento. Atendemos la urgencia porque para nosotros es una vida, paraguaya o argentina, no importa la nacionalidad. Atendemos por la guardia, la emergencia, y una vez que se estabiliza al paciente, se le presenta el caso al país vecino y se lo traslada. Tenemos diálogo directo con el Hospital Regional de Encarnación. Y así como registramos entre 38 y 40% de atención a gente con obra social, tenemos 0,1% de internados extranjeros”, aseveró.

Asimismo, reconoció que en todo lo referido a las cirugías programadas benignas tratan de no comprometer turnos. “Tratamos de no dar turnos a los extranjeros porque tenemos prioridad con los pacientes de acá. Se los programa en muy poca cuantía. Se optimiza al máximo los recursos, se estabiliza al paciente y se lo traslada”, manifestó.

Cómo funciona el recupero

El sector de Recupero de Costos de Arancelamiento Hospitalario depende de la Gerencia de Finanzas y Logística del Hospital Madariaga, desde donde se mantienen las correspondientes gestiones con las obras sociales. “El hospital tiene aceitado el mecanismo y la capacidad de cobrar a cualquier obra social, nosotros trabajamos con cerca de 140 obras sociales, es decir que el Estado puede recuperar el costo que hizo por ese paciente que tiene una cobertura médica. También trabajamos con ART y con las aseguradoras que son los casos de accidentes, pero no relacionados con ir y venir del trabajo”, explicó Dalila Buhl.

En cifras

262

camas de internación tiene el Madariaga, de las cuales 49 son UTI -entre unidad coronaria y terapia intensiva- y las demás son de guardia e internación general