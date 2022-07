Preocupa a los bares el faltante de insumos

sábado 09 de julio de 2022 | 6:04hs.

Los bares y restaurantes no escapan a la situación que se vive en todo el país y aqueja a todos los sectores por igual: los faltantes. Desde insumos básicos para la cocina hasta productos importados y bebidas, todo es una gran incertidumbre hoy, pues además de un importante desabastecimiento, también se registran fuertes subas de precios. Sobre eso, Martín Oria, de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicios de Misiones, expuso: “Si vos estabas esperando algún equipamiento que no fue cancelado la semana pasada, hoy no te lo entregan y no te dan precios tampoco”.

“Con respecto a los insumos, todo se ajustó. Algunos te quieren dar con factura abierta, es decir ‘llevate la mercadería y cuando tenga precio te digo cuánto vale’, y eso es imposible porque nosotros en la carta de un negocio cobramos lo que valía hasta antes de este fin de semana”, recalcó. Y sostuvo: “Hay que tener cintura este tiempo hasta que Argentina se pueda volver a acomodar”.

En tanto, Francisco Souza, propietario de Amarú Café Bar y Resto Bar, detalló: “Hay faltantes de algunos lácteos y fiambres y ahora se agravó la disponibilidad de aceite. Es preocupante también en el rubro de cafetería la posible escasez de café que se pronostica, además de por ser un producto de importación permanente, hay subas de precios, que se anuncian cada dos semanas; sin más, mañana el café sube un 10%”. “Lo que es preocupante es la suba de precios de los insumos alimenticios, la materia prima que utilizamos para elaborar nuestros productos. En los mayoristas están suspendidas las listas de precios especiales para grandes clientes, sólo están vigentes los precios de góndola. En lo que respecta a cervecería y gaseosas embotelladas, la semana pasada hubo aumentos y se esperan nuevos la siguiente, sumados a la escasez de algunos productos de lista”, planteó.

Mientras, señaló: “Uno trata de preparase comprando un poco más de mercadería para ganarle a la inflación y a la escasez, pero lo cierto que no hay lugares de almacenamiento tan grandes que puedan soportar más de una semana de faltantes de stock; por lo que es fundamental que esta situación se vaya regularizando y el mayor deseo es que no empeore”.

También así, desde Casso Bar, manifestaron que “en el gas, hay algunos días que no tienen, y hay que estar preparados con eso. Lo mismo con proveedores, algunos no te venden en mucho volumen por el tema de los precios”. “La cerveza te venden con stock para una semana hasta que se acomoden los precios. Desabastecimiento aún no hay, sí hay especulación, están guardando mercadería por la suba de precios”, expusieron.





El sector gastronómico busca superar en invierno las cifras de Semana Santa

Con un 80% de ocupación arranca Misiones la temporada turística

Emprendedores de Eldorado aguardan la llegada de más turistas

Puerto Rico suma espacios para recibir a los visitantes

El Soberbio trabaja junto a legisladores en la promoción