Diversos sectores no consiguen reponer mercaderías para venta

viernes 08 de julio de 2022 | 9:50hs.

En los últimos días, diversos sectores padecieron la incertidumbre financiera a nivel nacional. Parálisis en la toma de nuevos pedidos, demoras en los envíos e incremento en los precios son algunos de los efectos observados. En algunos casos, con una tendencia a la normalización, por lo que diferentes sectores consultados por este matutino estiman que en los próximos días se volverán a efectuar pedidos para reponer el stock.

En la víspera, el gobierno espera que “las remarcaciones especulativas de los últimos días sean una práctica que no siga adelante porque estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo”.

Sobre este punto, Diego Barrios, gerente general de Electromisiones, comentó a El Territorio que “desde la semana pasada, antes de la renuncia de Guzmán, la situación era otra por la regulación del Banco Central para el acceso de dólares, con la postergación de la liquidación de los dólares por 180 días. Entonces, comenzaron a ajustar los precios como forma de afrontar la incertidumbre de cuánto iba a valer el dólar en los próximos días. Eso produjo un cambio, pero no suspensión de ventas sino un día de espera por parte de los proveedores”.

Indicó que ese ajuste de precios se produjo con el envío de nuevas listas de precios en los primeros días de la semana, entre el 5% y el 30% dependiendo de los productos. Y en este contexto, se aceleraron las ventas de televisores, computadoras y elementos para la iluminación. “A finales del mes pasado y los primeros días de la semana la gente se apuró para comprar y las ventas fueron muy buenas, con la demanda de artículos que faltaban en el hogar. Ahora, con los nuevos precios, la venta se normalizó y lo que decidimos fue apaciguar los porcentajes de incremento, entre el 5% y 10% atendiendo a la situación y sabiendo que se va a estabilizar el precio del dólar”, comentó.

“Ahora empezamos a comprar productos para la reposición, con montos limitados y precios peleados, ajustándose a un 10 por ciento en nuestro caso particular. Pero la situación es que la incertidumbre sigue abierta, no se sabe qué va a pasar y si se van a tomar medidas”, acotó Barrios.

En tanto que Diego Palombo, de The New Imagen, señaló que “siguen los problemas que teníamos con la falta de reposición, que ahora se suma el parate que nadie quiere vender porque no hay lista de precios ni valores de referencia. Se frenaron las fábricas por quince días hasta no tener claridad para vender con lista de precios nuevos. A ello se suma un aumento entre un 10% y 15% por la corrida del dólar blue”. Recalcó que las ventas se paralizaron por parte de los proveedores, mientras que en los locales la demanda persiste con el stock disponible.

En el caso de la construcción, Luis Gottschalk, gerente del corralón Don Emilio, adujo que “hay muchos proveedores que suspendieron las ventas, otros aumentaron los precios entre un 10 y 20 por ciento, haciendo que el panorama sea completamente complejo”.



En este sentido, manifestó que hay productos que desde hace tiempo no se consiguen, y en medio del contexto de incertidumbre agudizaron su escasez como viene ocurriendo con los hierros, chapas y metales. En muchos casos, los componentes importados que contienen, dificultan la posibilidad de conseguirlos. A ello se suman los inconvenientes con el gasoil, hecho que complica conseguir fletes. “A toda esta situación hay que sumarle que no se consigue flete para el traslado de los productos, y esto está provocando un notable faltante de cemento que no se está consiguiendo porque no hay camiones para el traslado, o todo aquel camión que se moviliza a medio camino queda parado porque en las estaciones de servicio no hay gasoil”, precisó.

Faltante y preocupación extensiva

En otros municipios, el panorama es similar, que deben afrontar los faltantes y la suba en los precios en diversos segmentos.

Por ejemplo, en Montecarlo, los comercios remarcan los precios en medio de la escasez en la reposición y por la falta de combustibles, que complica la logística.

“ La recepción de productos por parte de comercios es lenta y deficiente, se nota que se restringe la importación”, analizó Simon Weyreuter, presidente de la Cámara de Comercio de Montecarlo.

De acuerdo a lo relevado por este medio, los electrodomésticos se encarecieron un 20%.

Por su parte, en Eldorado, los supermercados sienten el faltante de mercaderías de primera necesidad, sobre todo de lácteos.

José Agüero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel), sostuvo que “los comerciantes ven con mucha preocupación el presente y con más preocupación el futuro porque no hay definiciones. Todos los sectores están en alerta porque directa o indirectamente el dólar influye al igual que la falta de combustible”.

En tanto, Joaquín Barreto, titular de la Cámara de Comercio de Iguazú, consideró fundamental que el dólar se estabilice más aún en la víspera del arranque de la temporada de invierno en el que se espera una fuerte asistencia de turistas.

“La diferencia cambiaria debería beneficiar al comerciante ya que somos más baratos. Sin embargo, la especulación y la incertidumbre de vender productos y no poder comprar nuevamente mantiene a los comerciantes en duda y se manejan con mucha cautela”, dijo.

Incertidumbre que persiste

En el caso del rubro automotor, el empresario Ramón Alcaraz manifestó que “veníamos mal y ahora estamos peor, en un marco de situación muy complejo y difícil” hecho a que atribuyó a “la falta de medidas, que aún no aparecen”.

Indicó que uno de los principales inconvenientes radica en la falta de importación de vehículos y de autopartes. “Son elementos importantes que hoy cuestan conseguir. Si bien no hubo cambio en lo que hace a los precios actuales de los autos, lo que si no hay certezas es si mañana los precios de los rodados que envíen van a seguir iguales porque hay un nivel de incertidumbre muy importante, no hay definiciones”, dijo. Al mismo tiempo, consideró que la situación de la actividad es crítica.